港大初創研發鑽石散熱技術 提升AI晶片運算效能極限

隨着人工智能（AI）浪潮席捲全球，高性能運算需求急速增長，晶片散熱已成為制約運算效能進一步提升的關鍵挑戰。 針對這痛點，香港大學工程學院副院長、建滔基金教授（物料工程）兼機械工程系納米力學講座教授陸洋教授領導科研團隊，創立深科技初創企業鑽晶圓（Diamontronics），率先研發以人工鑽石為核心的散熱技術。Diamontronics致力開發無中間層鍵合鑽石與矽（Si）和氮化鎵（GaN）的晶片級散熱方案，高效地從熱源頭導熱，助業界突破現有散熱極限。 晶片功耗飆升 傳統散熱技術面臨極限

隨著AI算力需求呈指數級爆發，新一代AI晶片單顆耗電已突破1,000W，甚至朝3,000W以上邁進，單一AI機櫃功耗更飆升至230kW以上。為確保晶片的效能及穩定性，業界紛紛研究突破傳統散熱物理極限的解決方案，將散熱技術從過去的「風扇吹風」與「液體帶熱」全面轉向「晶片級直接冷卻」。 目前，主流散熱方案多集中於封裝或系統層面，例如安裝散熱器、液冷系統及大型冷卻設備等。然而，面對持續攀升的發熱量，單靠外部冷卻已難以應付需求。要進一步釋放晶片算力，除優化運算架構及製程技術，更須從源頭着手改善散熱表現。

陸教授與Diamontronics團隊進行半導體材料及晶圓測試

鑽石導熱性能突出 被視為下一代熱管理「表表者」 為了解決日益嚴峻的散熱難題，半導體業界正積極尋找新一代熱管理物料。在眾多物料中，鑽石的熱導率遠高於矽及銅，是目前已知天然材料中導熱能力最強的材料之一。同時，鑽石耐熱、穩定且不導電，非常適合應用於高功率半導體及先進晶片，解決散熱問題。 事實上，國際科技巨頭如英偉達與台積電亦已積極投入相關技術研發，利用鑽石為AI晶片散熱。雖然業界的大方向都是「用鑽石幫晶片散熱」，但不同技術的切入點有所不同。現時大多數在鑽石與半導體之間加入「介電中間層」，或透過高溫沉積生長鑽石，但這些方法都會增加熱阻或損壞晶片。

若要用鑽石散熱，背後涉及複雜的步驟，包括材料處理、晶圓整合及量產等，如何實現鑽石散熱技術的大規模應用，仍是業界需要突破的關鍵課題。

從熱源頭入手 建立全新散熱路徑 有別於傳統由封裝或系統層面改良散熱的做法，Diamontronics提出從熱源頭直接散熱的概念，將人工鑽石晶圓於常溫下直接鍵合至晶片表面，毋須透過介面中間層傳熱，大幅減低介面熱阻，提升整體散熱效率，突破傳統鍵合的導熱瓶頸。 Diamontronics的晶圓級散熱方案結合兩大自主研發的核心技術：等離子體輔助超精密拋光技術（Plasma-assisted Polishing）及無損介面鍵合技術（Damage-free Interface Bonding）。兩大技術可無縫整合鑽石晶圓與半導體材料，建立由晶片熱源直達散熱材料的高效導熱通道。其中，超精密拋光技術可將鑽石晶圓拋光到表面粗糙度僅 0.3 奈米，達到原子級的平滑，加工速度較傳統化學機械平坦化（Chemical-Mechanical Planarisation, CMP）製程快約30倍；無損介面鍵合技術則在室溫下直接讓半導體與鑽石晶圓產生原子級的緊密結合，既不會因高溫損壞晶片，也能實現極低熱阻。

既提升運算效能 又降低數據中心能源消耗 高效的熱管理技術不僅能解鎖晶片極限，更可推動AI產業的綠色轉型。現時，數據中心除運算設備本身耗電外，各類冷卻系統亦需消耗大量能源。透過Diamontronics的晶片級散熱技術，團隊可將晶片接面溫度降低約15°C，將持續高負載下晶片運算效能提升約25%，並改善數據中心能源使用效率。在充分發揮晶片性能的同時，亦大幅減少能源消耗及數據中心營運開支。 推動綠色算力發展 拓展更多產業應用 目前，Diamontronics已順利完成概念驗證階段融資，公司現階段已能量產並交付2英寸單晶、8英寸多晶鑽石晶圓等系列產品，正重點研發鑽石鍵合晶圓產品，包括鑽石覆銅及鑽石銅3D打印等前沿複合散熱方案。

除AI晶片外，這項創新技術亦可廣泛應用於新能源汽車、無線通信等高功率電子設備領域。面對未來算力需求持續增長，團隊期望透過鑽石晶片級散熱技術，突破限制AI發展的散熱瓶頸，並支援下一代綠色AI發展。