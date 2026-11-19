隨著Rockstar旗下的開放世界神作《Grand Theft Auto VI》（簡稱《GTA6》）於正式全球上線，玩家終於能與雙主角露西亞與傑森一同踏入「雷奧奈達州」（Leonida）與繁華的「罪惡城市」（Vice City）。今次為玩家全面剖析《GTA6》在正式版中令人驚嘆的十個趣味彩蛋與系統設定，感受這款次世代開放世界大作的精髓。

廣東歌驚喜上場 相信港人最有驚喜的，絕對是在收音機聽到廣東歌！只要在車上或家中收聽萬花筒FM，則有機會可以聽到林子祥的《敢愛敢做》，一邊聽歌一邊飛車絕對是最高享受。不過首歌隨機出現，運氣差的話，可能聽足一晚都不出現。

擲貓貓落車 如果偷車偷著一架有貓兒的車，貓兒會在後座跳上來襲擊傑森，傑森只能將貓貓拋出車外。不過要觸發這個小彩蛋有點難度，因為很難找到一輛貓車，只能靠彩數，例如筆者搶了好幾架都沒有。網上有攻略稱可以集中尋找街上行走的車，通常四門平民車的機會高一點。

神秘怪物現身 無意中傑森會看到有神秘生物在路上獵殺動物，跟隨聲音走進森林之中，就會發現奇怪的宗教儀式般設置，傑森調查後更不支暈倒，半醒之間就可見到這隻怪物現身，為了不劇透有興趣的玩家可以自行發掘地點。

不打劫但打掃？ 傑森的家可以進行各種裝修工程，不少玩家（包括筆者）未開始玩任務但先開始做家務，例如髹牆、整修樓梯及屋頂等，部分動作如上螺絲更要親力親為完成，玩法甚為治癒，修葺後給自己及露西亞一個五星級的家。

留家做宅男 傑森的家現在雖小但五臟俱全，可以瘋狂健身、打籃球、打沙包、看電視、打機、聽音樂、看書、餵寵物、洗澡等等，更可以執著地飲無限杯咖啡，留意喝飲料時液體真的會越飲越少。

瘋狂碌手機 今代《GTA6》的智能手機更多玩法，除了打電話通訊，更有影相及相簿、查詢健康，最好玩是模仿IG的Snapmatic App，現實世界虛擬世界都可以玩社交平台，雖然不能留言，但都可以按個讚，而且部分新動態亦會顯示其中。

揸車見細節 如果泊車泊到貼近鄰車，傑森會小心翼翼走出車外，以免開門時弄花自己及隔壁的車。另外每次要存放武器、雜物，每次都要打開車的車尾箱門，相當細緻。

彩蛋地點逐個去 如果走進城市的最高點，會遇上一個鳥巢，內裡放進了真「彩蛋」，不過真實地點等玩家慢慢發掘。另外在城內亦有一個天體酒吧，所有NPC都一絲不掛，如果有興趣尋找可以留意海岸邊。

經典GTA控制 《GTA6》遊戲預設新的控制方式，雖然玩起上來沒有太大問題，但始終不夠原汁原味。如果想重拾狂按X奔跑的控制，可以在設定中選擇經典的控制模式，亦可選鎖定瞄準，在戰鬥時更加輕鬆。

終極版禮物 如果入手了《GTA6》終極版，千萬不要忘記去拿取免費禮物，包括Vice City紀念T恤及帽子、以及車身仿古改造配置。