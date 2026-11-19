Sharp 在日本正式發表新一代中階手機 Aquos sense 11 。這款新作主打 157g 及 7.6mm 的輕薄機身設計，機內更配備 5,000 mAh 大容量電池，同時搭載最高峰值亮度達 3,000 nits 的 Pro IGZO OLED 螢幕。配合 Snapdragon 7s Gen 3 處理器及軍規級數的防水防塵機身。

螢幕最高峰值亮度達3000 nits

Sharp 延續其日系手機的輕巧傳統，新發表的 Aquos sense 11 機身厚度僅有 7.6mm ，重量為 157g 。在輕薄的設定下，機內依然內置 5,000 mAh 電池，廠方指若每日使用 10 小時，電量足以應付兩天需求。螢幕方面，機身正面搭載一塊 6.2 吋 1080×2340 解像度的 Pro IGZO OLED 顯示屏，峰值亮度高達 3,000 nits ，比起上一代提升約 1.5 倍。螢幕具備 1Hz 至 240Hz 的可變更新率，廠方透過在 120Hz 更新率之間插入黑幀的技術，來達至更流暢的視覺體驗。