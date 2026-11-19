Sharp 在日本正式發表新一代中階手機 Aquos sense 11 。這款新作主打 157g 及 7.6mm 的輕薄機身設計，機內更配備 5,000 mAh 大容量電池，同時搭載最高峰值亮度達 3,000 nits 的 Pro IGZO OLED 螢幕。配合 Snapdragon 7s Gen 3 處理器及軍規級數的防水防塵機身。
螢幕最高峰值亮度達3000 nits
Sharp 延續其日系手機的輕巧傳統，新發表的 Aquos sense 11 機身厚度僅有 7.6mm ，重量為 157g 。在輕薄的設定下，機內依然內置 5,000 mAh 電池，廠方指若每日使用 10 小時，電量足以應付兩天需求。螢幕方面，機身正面搭載一塊 6.2 吋 1080×2340 解像度的 Pro IGZO OLED 顯示屏，峰值亮度高達 3,000 nits ，比起上一代提升約 1.5 倍。螢幕具備 1Hz 至 240Hz 的可變更新率，廠方透過在 120Hz 更新率之間插入黑幀的技術，來達至更流暢的視覺體驗。
硬件方面， Aquos sense 11 採用 Snapdragon 7s Gen 3 晶片。電訊商版本提供 8GB RAM 及 128GB 儲存空間，而 SIM-free 版本則升級至 12GB RAM 及 256GB 儲存空間。攝影表現方面，機背設有 5,000 萬像 f/1.9 支援 OIS 防手震的主鏡頭，以及 5,000 萬像 f/2.2 具備 122 度視野的超廣角鏡頭，前置相機則為 3,200 萬像。主鏡頭支援全像素 PDAF 及 HDR 影片錄製，並加入多項 AI 功能，包括移除背景人物、消除食物或文字的陰影、減少玻璃反光，以及下放自 Aquos R11 的招牌遮罩功能，可將相片中的告示牌文字作模糊處理。
11月26日握出 售價為94600日圓
機身防護是Aquos sense 11 一大特點，新機具備 IPX5 、 IPX8 及 IPX9 防水等級與 IP6X 防塵標準，配合鋁合金中框及鏡頭環，通過 MIL-STD-810H 軍規防摔測試。手機預載 Android 17 系統，廠方承諾提供 4 次系統升級及長達 6 年的安全性更新。其他功能包括支援 microSD 卡擴充、支援 Osaifu-Keitai 的 NFC 、 nanoSIM 配合 eSIM 雙卡雙待、面部及指紋解鎖，以及全新開發的 W-Box 揚聲器，連按兩下電源鍵亦可直接啟動 Sharp 自家 NIAH AI 助理。 Aquos sense11 提供銅、金、銀、黑四種顏色，將於11月26日起透過各大日本網絡商及推出 SIM-free 版本，價錢為94,600 日圓 (約4,645.6港元) ，對比上代 sense 10 定價高出約五成。
＼AQUOS sense11予約開始！✨／ 一足先に触ってみました🍊 驚きの軽さと薄さを実現した #AQUOSsense11 は、 上品な質感も魅力的✨ 落ち着いた4つのカラーはどれもおしゃれで 迷います…💭 皆さんなら何色を選びますか？ ※ゴールドはau Online Shop限定 予約はこちらから👇 https://t.co/n7iQ5tCVlz https://t.co/hTgQUtioxi— au (@au_official) November 17, 2026