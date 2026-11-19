HUAWEI Mate 90 Air規格首昄光 傳12GB RAM起及升級大電

近期 HUAWEI 新機消息不斷，網上傳出 HUAWEI Mate 90 Air 的規格詳情。據外媒爆料指，這款華為新手機將配備更大容量的電池，並由 12GB RAM 配搭 256GB 儲存空間起步，為用家提供更充裕的硬件配置。機身配色將有三款實用選擇，預計會於農曆新年前正式亮相。

料2027年農曆新年前亮相

據海外媒體與爆料人士透露，HUAWEI 正計劃推出全新 HUAWEI Mate 90 Air，並流出了部份關鍵硬件細節。新機在配置上有所提升，基礎版本將直接提供 12GB RAM 以及 256GB 儲存空間，以應付日常多工處理需求。在機身配色方面，消息指 HUAWEI Mate 90 Air 將會提供金色、銀色以及黑色三種顏色選項，整體外觀設計偏向實用路線。