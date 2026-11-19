近期 HUAWEI 新機消息不斷，網上傳出 HUAWEI Mate 90 Air 的規格詳情。據外媒爆料指，這款華為新手機將配備更大容量的電池，並由 12GB RAM 配搭 256GB 儲存空間起步，為用家提供更充裕的硬件配置。機身配色將有三款實用選擇，預計會於農曆新年前正式亮相。
料2027年農曆新年前亮相
據海外媒體與爆料人士透露，HUAWEI 正計劃推出全新 HUAWEI Mate 90 Air，並流出了部份關鍵硬件細節。新機在配置上有所提升，基礎版本將直接提供 12GB RAM 以及 256GB 儲存空間，以應付日常多工處理需求。在機身配色方面，消息指 HUAWEI Mate 90 Air 將會提供金色、銀色以及黑色三種顏色選項，整體外觀設計偏向實用路線。
將同場推出nova 17 系列及MatePad mini 2
除了記憶體與儲存容量的資訊外，爆料亦指出 HUAWEI Mate 90 Air 將會內置更大容量的電池，有望進一步延長裝置的續航表現。雖然目前尚未有確切的 mAh 數值流出，但預期能滿足用家日常所需。此外，有傳聞指 HUAWEI 打算在農曆新年前舉行發布活動，屆時除了發表 HUAWEI Mate 90 Air 之外，同場亦有機會推出 nova 17 系列智能手機，以及支援 5.5G 網絡的 MatePad mini 2 平板電腦。
至於產品定價與確實發售日方面，目前 HUAWEI 官方尚未公布 HUAWEI Mate 90 Air 的建議零售價，海外市場亦暫未有具體定價流出。預計新機將與同廠其他新品於農曆新年前發表並陸續開賣。