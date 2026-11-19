豪華純電五座 UV Zeekr 7X在過去一年多已有逾4000位香港車主，今次迎來全面煥新升級。全新登場的Zeekr 7X系列涵蓋7X（RWD）、7X Plus（RWD）及7X Platinum（AWD）3款配置，在空氣動力學外型與豪華座艙質感上改良，更將動力輸出、快充效率、懸掛科技與智能駕駛輔助平台全線升級，改款不加價相當吸引。

利落修長造型 新款Zeekr 7X繼續由全球頂尖汽車設計大師Stefan Sielaff領銜主理，沿用「Hidden Energy」美學理念與經典的「不溜背」輪廓以確保後排空間實用性。車長微增13mm、車寬略減10mm，配合 2900mm軸距與11.6米轉彎半徑，維持0.618黃金車身比例同時令線條更顯修長。 車頭換上內置主動進氣格柵與兩側導風口的全新前保險桿，將風阻系數大幅壓低至0.247Cd，靠氣動優化為續航里程額外增加50km。細節上，車牌框位置上移令車尾更俐落，自動車門開關按鈕亦由原本的B柱移至車門把手上，並全線升級雙層隔音玻璃，同時新增「暗夜紫」及星幕灰配黑車頂雙色塗裝。

車廂實用美感兼備 步入車廂，煥新Zeekr 7X全車頂篷及立柱全面升級為細膩的麂皮絨內襯，並推出與新車色呼應的「黑紫雙色」專屬內飾。全新設計的中控台支援可選配車載冷暖恆溫冰箱，前門板取消傳統扶手儲物盒後改用全車Magic Storage系統大幅擴充儲物空間，配合設電動尾門的寬闊車尾箱及車頭儲物空間，輕鬆應付出行裝備。 座椅採用NAPPA全粒面頭層皮革，前座具備14向電動調校、記憶、通風及按摩功能，後排靠背亦支援10度電動調校及配備後側電動遮陽簾。標配16吋3.5K Mini-LED中控屏、13.02吋高清儀表板、36.21吋AR-HUD抬頭顯示器，以及擁有21個揚聲器的7.1.4聲道ZEEKR Sound Pro自研高級音響系統。

動力性能＋800V平台 全線三款型號的馬力與扭力均比舊款上調，馬力增加33hp、扭力增加80Nm，並統一支援22kW AC交流充電。入門版7X（RWD）搭載75kWh第二代金磚LFP磷酸鐵鋰電池，支援高達450kW DC直流超級快充，由10%充至80%最快僅需約11分鐘，百公里電耗低至13.9kWh，WLTP續航力達482公里；採用後置SiC PMSM單摩打驅動，最大輸出335kW（449hp）及520Nm扭力，0-100km/h加速縮短至5.6秒。 長續航版 7X Plus（RWD）升級採用100kWh麒麟NCM三元鋰電池，支援最高420kW DC快充，WLTP續航力高達627公里，維持335kW（449hp）及520Nm輸出，零百加速進一步提升至5.5 秒。

至於頂規旗艦7X Platinum（AWD）則配備前AMSM加後SiC PMSM雙摩打四驅系統與100kWh麒麟電池，爆發出500kW（670hp）最大馬力及790Nm峰值扭力，0-100km/h加速僅需3.7秒，WLTP續航力亦達545公里，更獨家配備附帶CCD電磁減震控制的同級獨有ZEEKR魔毯空氣懸掛系統，提供最高70毫米懸架高度調節。 在安全結構與智能駕駛輔助方面，煥新Zeekr 7X採用一體式壓鑄後端鋁車身、12米長2000MPa 超高強度熱成型鋼柱及7個安全氣袋帶來全面防護。智駕平台由過往的Mobileye全面升級為新一代 J6M SoC架構，配合7個鏡頭及新增左右角雷達與後向雷達的3個毫米波雷達融合感測方案，並新增自動緊急轉向輔助及起步提醒功能，未來更將透過OTA推送遙控泊車輔助。

早鳥優惠車價 全新Zeekr 7X系列於2026年11月20日至25日在圓方金區1樓車展率先展出並接受訂購，預計2026年12月抵港交付，並於2027年1月底進駐太古城、灣仔、九龍灣及元朗陳列室。售價方面，7X（RWD）建議零售價為$419900，車展期間推出限量30台早鳥優惠價$399900；7X Plus（RWD）售$469900，早鳥優惠加送Nappa真皮座椅及電動後側遮陽簾；頂配7X Platinum（AWD）售$519900，早鳥優惠則送Nappa真皮座椅及橙色Akebono煞車卡鉗，全系訂購更可享 ZEEKR官方充電樁或$3000充電禮券「雙重禮遇」二選一。