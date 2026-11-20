上手試玩全新Xiaomi 18 Pro Series，最令人驚艷莫過於機背與鏡頭模組無縫融合的AI背屏。背屏採用與主螢幕同級的訂製M11 LTPO面板，擁有4,000 nits峰值亮度及1-120Hz刷新率，清晰銳利。背屏不僅能即時顯示來電、日程及天氣、29種語言雙屏即時翻譯等實際應用，最好用的是化身後置相機取景器，更有多人自動切換超廣角鏡頭、人生四格等功能，特別適合自拍。

小米年度旗艦智能手機Xiaomi 18 Pro Series今日正式在香港開售，包括Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max兩款機型。新機破格引入一體式「AI百變背屏」與Leica雙2億像素光學鏡頭，加上2nm頂級處理器及硬件級防窺螢幕，為香港旗艦手機市場帶來嶄新的雙屏互動與影像體驗。

內置多項實用趣味兼備的應用程式及小遊戲，如果不合心水，更可透過Gemini驅動的GenAI Apps功能，以文字指令自創背屏迷你應用，例如六合彩、每日運程等等，只有想像力即可創作。

Leica影像加持

影像實力同樣是一大亮點，配備Leica雙2億像素三鏡頭相機系統，雖然不及上年的Xiaomi 17 Ultra，但亦配備大光圈主鏡頭及進光量提升177%的Power Prism潛望式長焦微距鏡頭，Pro Max主鏡搭載16.2EV高動態範圍的Light Fusion 960L感光元件，支援LOFIC逆光拍攝，更帶來全新「傳奇一瞬」底片濾鏡功能，輕鬆拍出專業質感。

兩機全球首發2nm製程晶片，Pro Max搭載Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器、6.9吋螢幕及7,050mAh小米矽碳電池，支援100W有線及50W無線快充；Pro則有較細小的6.4吋機身、Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片及6,000mAh電池。全系列正面均採用Xiaomi Privacy Display，提供硬件級防窺模式，但只限左右兩側防窺。