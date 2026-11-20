全新LG CordZero無線吸塵機系列專為香港蝸居而設，A9X Compact Tower及A9 Air Compact Tower兩大產品線，標配纖巧的Compact Tower自動清空充電座，結合集塵盒自動清空、電池充電及配件收納三大功能，支援可轉換手提式操作及可拆式水洗濾網，讓日常家居清潔與打理更加輕鬆。

全系列亮點在於尺寸僅為309ｘ1,013ｘ309mm的Compact Tower自動清空充電座，內置2.1公升大容量集塵袋，支援自動及手動清空模式。每次清空循環僅需約35秒即可將吸塵機集塵盒內的灰塵吸進塵袋，減少用家雙手直接接觸灰塵；充電座本身更設有由集塵袋、摩打保護濾網及排氣濾網組成的三重過濾系統，防止集塵過程中造成二次污染。