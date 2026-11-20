全新LG CordZero無線吸塵機系列專為香港蝸居而設，A9X Compact Tower及A9 Air Compact Tower兩大產品線，標配纖巧的Compact Tower自動清空充電座，結合集塵盒自動清空、電池充電及配件收納三大功能，支援可轉換手提式操作及可拆式水洗濾網，讓日常家居清潔與打理更加輕鬆。
全系列亮點在於尺寸僅為309ｘ1,013ｘ309mm的Compact Tower自動清空充電座，內置2.1公升大容量集塵袋，支援自動及手動清空模式。每次清空循環僅需約35秒即可將吸塵機集塵盒內的灰塵吸進塵袋，減少用家雙手直接接觸灰塵；充電座本身更設有由集塵袋、摩打保護濾網及排氣濾網組成的三重過濾系統，防止集塵過程中造成二次污染。
強大吸力系列
旗艦級A9X提供3款型號，機身重量2.47kg，全部搭載智能變頻摩打與航太科技，最高吸力高達220W，配合手動輕壓集塵技術提升集塵空間效率，並具備五重過濾系統及四段長度調校伸縮管；隨附一枚電池在低功率模式下最長可運行60分鐘，留意一般模式最長30分鐘、Turbo模式最長7分鐘。
頂規A9CT-ULTRA配備支援吸拖同步或獨立拖地的Power Drive LED電動地拖吸頭附4塊清潔墊、震動寢具吸頭、LED隙縫吸頭、纖薄電動地板吸頭及二合一吸頭；A9CT-MAX則搭配LED電動地拖吸頭與電動迷你寵物吸頭照顧養寵家庭；而A9CT-CORE則配備纖薄電動地板吸頭、隙縫吸頭及二合一吸頭，滿足日常吸塵需要。
主打輕巧便攜
至於A9 Air(A9CT-AIR)，吸塵機淨重僅1.97kg，提供最高150W吸力。機身採用雙渦輪氣旋分離灰塵與空氣，配備五重過濾系統及滑動式可更換電池，在一般模式下最長運行40分鐘，接電動吸頭最長30分鐘、Turbo模式最長7分鐘。除了纖薄電動地板吸頭與二合一吸頭外，更特別配備雙內置隙縫吸管，減少更換配件的繁瑣步驟。
全系列現已於香港正式上市，A9CT-ULTRA推廣價$5,080，A9CT-MAX推廣價$4,880，A9CT-CORE推廣價$4,180，而A9CT-AIR推廣價則為$3,780。