豐澤荃灣開倉特賣場今次為「年終極減」，現場有不少品牌包括Apple手機、Mac、AirPods等超特價發售，更有多款智能手錶、手提電腦以及不同家電，精選產品低至18折發售，相當抵買。
超筍特價手機
豐澤荃灣特賣場現場有多款陳列品優惠，Apple產品iPhone系列，目測有iPhone 16及iPhone 17 系列多個型號，售價由$4800至$9200不等，連去年大熱的橙色機都有，容量則以256GB為主，亦有少量512GB。配備16GB RAM及256GB SSD的Mac mini (M4)原價 $6499，特賣場價$4599；另有少量AirPods耳機、Apple Pencil等選擇。
其他手機有折疊旗艦Samsung Galaxy Z Fold7，原價$15198，特賣場價只要$6080；另外細摺Z Flip7 $2900及S25 Edge $2640亦抵買。今次其他中階手機款式有多個品牌，包括HONOR、HUAWEI、小米、vivo、OPPO及Sony，甚至連冷門的HMD及Nokia都有，最平低階機$399有交易，但型號未算太多。
手錶款式齊全
反而智能及運動手錶選擇多，小米Smart Band 8手環只需$30，睇時間都抵玩；另有多款HUAWEI及HONOR型號，由$240起就可入手；GARMIN款式多但未算很平。耳機喇叭方面抵買產品有Galaxy Buds3 Pro $390、Beats Fit Pro $340，另有名牌BOSE及Marshall等品牌可選。
電腦及平板選擇
電腦今次亦有iMac $6999、ASUS桌面機 $2000；ASUS Vivobook V14手提電腦 $2600起、ExpertBook ＄2800起Samsung Galaxy Book4 Edge手提電腦特賣場價$3999。平板抵玩之選有Galaxy Tab A9+ $350、HONOR Pad X9a 11.5" $900。
其他家電產品
同場亦有多款影音攝影、個人護理及家居電器特價發售，Amazon Kindle Paperwhite電子書閱讀器只需$260起、Xiaomi多款吸塵機最平$200起、豐澤版雪櫃$800起、東芝日本製電飯煲$888等。
豐澤荃灣特賣場
時間：2026年11月20至29日，11:30am至8pm（共5個時段）
易賞錢VIP／鑽石會員特定時段：2026年11月20至21日，11:30am至1pm及2pm至3:30pm
每日購物時間名額： 1350 個 (每位會員可攜同一位朋友到場)
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓