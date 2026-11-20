超筍特價手機

豐澤荃灣特賣場現場有多款陳列品優惠，Apple產品iPhone系列，目測有iPhone 16及iPhone 17 系列多個型號，售價由$4800至$9200不等，連去年大熱的橙色機都有，容量則以256GB為主，亦有少量512GB。配備16GB RAM及256GB SSD的Mac mini (M4)原價 $6499，特賣場價$4599；另有少量AirPods耳機、Apple Pencil等選擇。

其他手機有折疊旗艦Samsung Galaxy Z Fold7，原價$15198，特賣場價只要$6080；另外細摺Z Flip7 $2900及S25 Edge $2640亦抵買。今次其他中階手機款式有多個品牌，包括HONOR、HUAWEI、小米、vivo、OPPO及Sony，甚至連冷門的HMD及Nokia都有，最平低階機$399有交易，但型號未算太多。