為配合遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（簡稱《GTA6》）推出，客製品牌 Caviar 發表「Most Wanted」限量系列，以邁阿密風格為題，將 iPhone Duo、iPhone 18 Pro、Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 及 Ray-Ban Meta 智能眼鏡重新改造。系列採用鱷魚皮、24K 鍍金及鈦金屬等材質，每款全球限量 19 部，定價由約 86,600 港元起，現已於官網開放訂購。

擅長以貴金屬及特殊材質改造消費電子產品的品牌 Caviar，近日趕在遊戲大作GTA6推出時，發表全新「Most Wanted」客製化系列。整個系列以遊戲中的邁阿密及 Vice City 美學作為設計藍本，涵蓋 Apple 摺疊手機 iPhone Duo、iPhone 18 Pro 系列、Samsung Galaxy Z FOLD 8 Ultra 以及 Ray-Ban Meta 智能眼鏡。