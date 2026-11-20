為配合遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（簡稱《GTA6》）推出，客製品牌 Caviar 發表「Most Wanted」限量系列，以邁阿密風格為題，將 iPhone Duo、iPhone 18 Pro、Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 及 Ray-Ban Meta 智能眼鏡重新改造。系列採用鱷魚皮、24K 鍍金及鈦金屬等材質，每款全球限量 19 部，定價由約 86,600 港元起，現已於官網開放訂購。
擅長以貴金屬及特殊材質改造消費電子產品的品牌 Caviar，近日趕在遊戲大作GTA6推出時，發表全新「Most Wanted」客製化系列。整個系列以遊戲中的邁阿密及 Vice City 美學作為設計藍本，涵蓋 Apple 摺疊手機 iPhone Duo、iPhone 18 Pro 系列、Samsung Galaxy Z FOLD 8 Ultra 以及 Ray-Ban Meta 智能眼鏡。
iPhone Duo改裝版價錢超過10萬港元
當中定價最高的型號為基於 iPhone Duo 打造的「Pink Alligator」版本，機身換上粉紅色鱷魚皮配搭航太級鈦金屬邊框，機背更設有象徵遊戲通緝機制的六星標誌，建議售價為 13,130 美元（約102,949 港元）。
Android 用戶方面，Caviar 推出了名為「Ocean Drive」的 Samsung Galaxy Z FOLD 8 Ultra 改裝版本，採用 24K 鍍金鈦金屬機身，並刻有參考邁阿密 South Beach 裝飾藝術建築的幾何圖案，定價為 11,560 美元（約 90,639 港元）。
至於直身旗艦 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 則提供「Neon Vice」及「Gangster」兩款選擇，兩者均於機背直接鑲嵌 Beretta 92FS 手槍立體金屬浮雕；前者在鈦金屬浮雕周圍加入洋紅色與綠松石色琺瑯點綴，後者則採用 24K 鍍金工藝配搭棕櫚葉雕刻，定價分別為 11,130 美元（約 87,265 港元）及 11,700 美元（約 91,7330 港元）。需要留意的是，由於機背金屬浮雕有一定厚度，標準無線充電及 MagSafe 配件將無法正常使用。
除多款旗艦智能手機外，系列亦涵蓋兩款經客製化改造的 Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 智能眼鏡。其中「Sunset」版本採用鍍銠青銅鏡框，並配以粉紅色及綠松石色琺瑯飾面；另一款「Gold Rush」版本則於鏡臂位置加入金色細節裝飾。這兩款改裝眼鏡僅針對外觀物料進行改動，內置鏡頭及 Bluetooth 音訊等硬件規格均維持原廠設定。
各款限量19部
與 Caviar 過往推出的作品一樣，是次「Most Wanted」系列所有手機的內部硬件規格均與市售標準版本相同，溢價主要反映於客製外觀材質及手工製作成本之上。全系列每款設計均採取限量發售模式，全球僅限量生產 19 部，現已於 Caviar 官方網站開放訂購。