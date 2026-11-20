DJI Osmo Pocket 4P內地國行版加價，港版暫時未受影響。

近來電子產品因成本上漲而價格高企，不少人寧願到內地入手國行版也不想捱貴貨，不過今次DJI香港版價格竟比內地更抵買！內地多款DJI產品包括大熱的雲台相機Pocket 4、Pocket 4P及Nano均調高售價，失去原本價格優勢，而香港區暫時維持原價，入手平幾百更可享本地原廠保養及售後服務。

港版更抵玩 現時DJI Osmo Pocket 4P標準套裝內地版原價人民幣¥3799，內地最新定價人民幣¥4099，折合約港幣$4817；而香港版Osmo Pocket 4P只售$4699。單鏡頭Osmo Pocket 4標準套裝新定價為人民幣¥3199，折合約港幣$3760；而香港版只售$3489。Osmo Nano 128GB內地版本售價人民幣¥2498，折合約港幣$2936，香港僅售$2559。

港版DJI Osmo Pocket 4P標準套裝售價$4699。

更新軟件功能 留意DJI Osmo Pocket 4P最近有軟件更新，帶來了更多新功能，包括新增18倍變焦、舞台模式、日落時刻與HDR 10-bit影片，並支援慢動作10-bit D-Log錄製及D-Log 2.0 LUT流程。操控與跟隨功能亦有改良，如改善畫質、雙鏡頭切換流暢度與跟隨表現，並加入45°對角搖桿移動與虛擬自訂按鍵。傳輸與備份亦支援關屏及關機傳輸，並可透過Wi-Fi自動備份素材至Google Drive、OneDrive或NAS，使用上更加方便。