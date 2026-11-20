Ulefone Armor Mini 5香港行貨$999 三防手機預載Android 11

​主打耐用與基本通訊的 Ulefone Armor Mini 5 正式推出繁中版香港行貨，機身結合 2.8 吋觸控屏幕與傳統實體按鍵，運行 Android 11 系統並預載 WhatsApp，方便日常聯絡。新機具備 IP68、IP69K 防水防塵及 MIL-STD-810H 軍規認證，內置 2,500mAh 可拆式電池，香港定價 HK$999，適合工作或戶外環境作為副機使用。 專門推出三防裝置的 Ulefone 近期在本地市場帶來一款定位務實的按鍵手機 Ulefone Armor Mini 5，針對需要耐用副機、戶外工作或希望減少手機干擾的用家而設。機身外型保留經典實體數字按鍵佈局，上方配搭一塊 2.8 吋 QVGA（240 x 320 解像度）TFT LCD 觸控屏幕，將實體輸入速度與觸控操作便利性結合。整機尺寸為 142 x 62 x 16.5 mm，重量為 170g，體積輕巧便於單手掌握及隨身攜帶。

重量為170g 實體按鍵操作 ​防護規格方面，Ulefone Armor Mini 5 維持品牌一貫的耐用基準，通過 IP68 及 IP69K 防水防塵認證，可在最深 2 米水深下浸泡達 30 分鐘，亦能抵禦高壓水柱沖洗。同時機身符合 MIL-STD-810H 軍規防護標準，具備最高 2 米防跌能力，足以應付工地或潮濕等戶外環境使用。機身設計偏向實用取向，除了內置照明電筒外，亦保留了 3.5mm 耳機插孔及 FM 收音機功能，方便用家在無網絡環境下收聽廣播。

最長待機311小時 獨立三卡槽設計 ​硬件配置上，Ulefone Armor Mini 5 運行 Android 11 系統並預載 WhatsApp，支援文字訊息、語音及視像通話，滿足日常即時通訊需求。新機配備 MediaTek MT6739 四核心處理器，內置 1GB RAM 及 8GB ROM，並採用獨立三卡槽設計，支援雙 Nano SIM 4G LTE 網絡及最高 64GB microSD 記憶卡擴充，連接規格則涵蓋雙頻 Wi-Fi 與 Bluetooth 2.1。機身前後均設有 0.3MP 鏡頭，分別支援 720p 及 1080p 影片攝錄以應付基本記錄。續航方面，該機搭載 2,500mAh 可拆式電池，支援 5W USB Type-C 充電，隨盒附設 USB-A 至 USB-C 充電線及專用螺絲批方便更換電池，官方數據顯示最長待機時間可達 311 小時，通話時間最長為 11 小時 。

Ulefone 香港官方網店，建議零售價為 HK$999，隨產品提供 12 個月香港原廠行貨保養。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載