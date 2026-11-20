一年一度的黑色星期五購物盛事正式來臨，香港蘇寧由即日起至2026年11月30日推出《Black Friday黑五優惠賞》，於全線門店及網上商店同步帶來四大驚喜購物禮遇，連最新iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列都有得減！

iPhone 18 Pro冰川色、銀色或黑色的256GB版本均減$200，iPhone 18 Pro售$10,299，iPhone 18 Pro Max售$11,299；而四色齊備的2TB版本更勁減$500，iPhone 18 Pro優惠價$20499，iPhone 18 Pro Max則售$21499。

網店限定快閃優惠

於11月27日至30日期間每日早上10時在蘇寧網店準時開搶，每日精選6件限量產品以低至56折發售。鎖定Apple產品的話，打頭陣有Apple AirPods 5快閃價$999、之後有Apple iPad A16 11吋Wi-Fi 128GB銀色快閃價$3288、11月29日Apple AirPods Max 2快閃價$3599。

壓軸的11月30日更有多款Apple產品登場，包括Apple iPhone 17 Pro Max 256GB（宇宙橙或深墨藍色）快閃價$9799、Apple iPad Air 11吋M4晶片Wi-Fi 256GB太空灰快閃價$6238，以及Apple Watch Series 12流動網絡版46mm鋁金屬錶殼快閃價$4199。