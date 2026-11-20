一年一度的黑色星期五購物盛事正式來臨，香港蘇寧由即日起至2026年11月30日推出《Black Friday黑五優惠賞》，於全線門店及網上商店同步帶來四大驚喜購物禮遇，連最新iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列都有得減！
iPhone 18 Pro系列優惠
iPhone 18 Pro冰川色、銀色或黑色的256GB版本均減$200，iPhone 18 Pro售$10,299，iPhone 18 Pro Max售$11,299；而四色齊備的2TB版本更勁減$500，iPhone 18 Pro優惠價$20499，iPhone 18 Pro Max則售$21499。
網店限定快閃優惠
於11月27日至30日期間每日早上10時在蘇寧網店準時開搶，每日精選6件限量產品以低至56折發售。鎖定Apple產品的話，打頭陣有Apple AirPods 5快閃價$999、之後有Apple iPad A16 11吋Wi-Fi 128GB銀色快閃價$3288、11月29日Apple AirPods Max 2快閃價$3599。
壓軸的11月30日更有多款Apple產品登場，包括Apple iPhone 17 Pro Max 256GB（宇宙橙或深墨藍色）快閃價$9799、Apple iPad Air 11吋M4晶片Wi-Fi 256GB太空灰快閃價$6238，以及Apple Watch Series 12流動網絡版46mm鋁金屬錶殼快閃價$4199。
門市網店即減優惠
門店購買手機及數碼產品滿$8000即減$200，以及家電產品滿$6000即減$200。而在網店輸入指定優惠碼更可享高達$1450折扣，當中全品類指定產品滿$500輸入「NOV100」即減$100（滿 $350輸入「NOV50」減$50）；家電指定產品每滿$100輸入「NOV150FF」即減$15（最高減 $800）或輸入「NOVFUN」每滿$100減$10（最高減 $500）；購買手機、電腦及數碼指定產品更可享每滿$1減$0.2的高達8折優惠。
精選產品低至48折
於門店及網店同步推出多款激筍數碼及生活家電，當中抵買產品包括HUAWEI Pura 90s Pro 12+256GB售$5,688及12+512GB售$6288、HUAWEI Watch Fit 5 Pro $1388、HUAWEI Watch GT7售$1599起。另有ASUS Zenbook 14、LG B6 OLED AI 4K智能電視、Siemens iQ300 8/5公斤纖薄前置式洗衣乾衣機Philips Sonicare ProtectiveClean 4100聲波電動牙刷等家電及家品優惠，可上網店瀏覽減價產品。