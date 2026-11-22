佳能香港宣布其總辦事處正式遷入位於香港九龍長沙灣瓊林街83號全新辦公室，新辦公室秉持「共生」的企業理念，以「One Canon Workplace」為概念，融合自家科技和可持續發展元素，打造智能工作空間。

全新辦公室以「One Canon Workplace」為核心設計理念，應用多項智能辦公方案，將科技融入日常營運，例如兩台接待智能機械人、大型Raptop V3 Series LED顯示屏、MAXHUB大型互動觸控顯示器、智能演講台以及AI廣播鏡頭等。辦公室同時配備獲Microsoft官方認證的MAXHUB Microsoft Teams Rooms，與日常Teams介面一致，員工可透過熟悉的平台一鍵加入會議，無需額外學習或適應。

影像技術及商用設備

當日在商務體驗中心展出佳能的最新影像技術及商用設備，包括imagePRESS打印機系列、imageFORMULA掃瞄器，更深入了解相關方案如何應用於實際工作場景，親身體驗新一代智能多功能影印機及高速智能掃描器，結合AI文件管理、智能資料擷取、自動化流程、打印管理及智能辦公等方案。

辦公室獲能源與環境設計先導（LEED）金級認證，融入可持續發展理念，例如採用有效阻隔高達99%紫外線及減少強光的隔熱窗簾、分區溫度控制系統、採用有機無土綿取代傳統泥土等。同時採用AIOT辦公室方案，透過中央平台整合各類環境感測器與智能監測系統，涵蓋室內空氣質素、用紙量及用電量數據。