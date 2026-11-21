準備在全新影集季搵大屏平板睇片？最近在港推出的Teclast T70 Pro 4G採用14吋2K IPS大屏幕，定價僅1,699港元。機身配備MediaTek Helio G100晶片、四聲道喇叭及預載Gemini AI助手，無論追劇還是文書上網都能帶來接近筆電的視覺體驗，為預算有限又有大屏需求的用家提供實用選擇。
踏入十月，新一季動畫與影集陸續上架，不少用家開始尋找適合煲劇的裝置。用手機觀看畫面偏小，想入手大螢幕平板又不想花費太多預算。最近在香港推出的Teclast T70 Pro 4G，配備14吋2K IPS屏幕，售價約在千中港元左右，為大屏平板市場帶來高性價比選項。機身厚度僅為7.8mm，重量約800g，拿上手質感與輕薄筆電接近。機身配備四聲道對稱喇叭，喇叭開孔分佈於兩側；擴充方面採用「三選二」卡槽，支援最高1TB MicroSD記憶卡擴充，機背亦預留Smart Connector端子。按鍵佈局方面，電源與音量鍵集中在機背鏡頭附近，系統提供Face Unlock人臉解鎖功能。
執行遊戲時能發揮優勢
硬件配置上，Teclast T70 Pro 4G採用MediaTek Helio G100晶片，配備8GB RAM及128GB儲存空間，預載接近原生Google風格的Android 16作業系統，日常觸控操作順暢。相機模組由1,300萬像主鏡與副鏡組成，前置鏡頭則提供800萬像輸出。在實際應用方面，使用Chrome瀏覽器切換至電腦版網頁時，14吋2K畫面的顯示範圍幾乎與輕薄筆電無異，配合觸控功能，在執行益智或桌面遊戲時也能發揮優勢。
系統另一亮點是預載Gemini AI 3.0模型，可充當生活助理協助查詢資料、生成圖片或進行即時對話。影音體驗方面，使用YouTube時介面能清晰呈現多組影片，而且機身纖薄，能適配市面上大部分平板支架，放置後即可作為桌上智能電視使用。這款產品以親民定價兼備大屏幕與豐富功能，為追求大畫面影音與基本文書工作的用家提供了一個實惠的解決方案。(購買連結)
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