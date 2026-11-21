Google發表全新中階AI模型Gemini 4 Neon，支援100萬tokens上下文兼降三成任務成本

Google正式發表全新中階AI模型Gemini 4 Neon，定位介乎Gemini 4 Carbon與Hydrogen之間。新模型支援100萬tokens上下文視窗及四級思考深度，兼顧編程與推理效率，單次任務成本較Carbon低32%，現已向付費訂閱用戶及API開發者陸續開放。 平衡推理深度與執行效率 Google於美國時間11月18日透過官方網誌宣佈推出全新AI模型Gemini 4 Neon，由Google DeepMind高級副總裁兼Google首席AI架構師Koray Kavukcuoglu負責公布。新模型由旗艦級的Gemini 4 Carbon衍生改良而成，在Gemini 4系列中定位介乎專攻高難度長線專案的Carbon與主打日常快速執行的Hydrogen之間，主要針對複雜軟件工程、知識型工作及科學分析流程，在推理深度與執行效率之間取得平衡。規格方面，Gemini 4 Neon具備100萬tokens統一Context Window，預設輸出上限為65,536 tokens，並可透過背景長解碼模式延伸至100萬tokens；同時提供四級思考深度設定，預設為high模式，最高可調校至xhigh以應付多步驟推理需求。

效能表現方面，根據Artificial Analysis的測試數據，Gemini 4 Neon在最高推理設定xhigh下，於Intelligence Index取得61分，微幅高於Carbon在high設定下錄得的60分；其文字輸出速度達到每秒約110 tokens，較Carbon的約57 tokens接近快一倍。編程能力亦是新模型的開發重點，Gemini 4 Neon於Artificial Analysis Coding Agent Index以58.6分排第一位，並在Terminal-Bench 4.1編程測試及HLE-Diamond分別取得65.2% 與71.3% 成績。官方亦指出，在Google Antigravity內部測試中，新模型在編程任務採取捷徑的比例僅為2.45%，為現有Gemini 4系列之中最低。

任務成本有競爭優勢 運算成本與企業安全應用方面，Google表示Gemini 4 Neon在預設high思考設定下，每次任務的平均成本較Carbon降低32%；即使切換至最高級別的xhigh模式，單次任務成本仍較同級競爭模型低逾36%，有助付費用戶在處理帳單核對或跨文件比對等繁瑣工作時更有效運用使用配額。此外，模型在網絡安全防禦測試中亦有不錯表現，於WebExploitBench v1.2滲透測試取得51.26%，在CWE-bench v2漏洞修復基準測試則達70.7%，較Carbon提升3.4%。相關網絡安全專用版本將於未來數日透過Fairwind Program向合資格防禦團隊提供。