HUAWEI旗下全新智能手機子品牌OSTA（內地稱為「星芒」），是廠方自將HONOR分拆以來首個獨立新手機系列，早期消息指該品牌將主攻線上銷售及高性價比路線，讓更多用家接觸Kirin晶片與HarmonyOS生態。雖然早前傳聞指首發陣容會包含標準版OSTA O1及OSTA O1 Pro兩款型號，但現階段僅OSTA O1 Pro獲官方確認並率先於HUAWEI官方網店Vmall開放預約，而傳聞基於Mate 70 Air打造的標準版OSTA O1則未有同步上架。

HUAWEI分拆HONOR後首個全新手機子品牌OSTA於11月20日登場，首款確認型號OSTA O1 Pro現已於Vmall展開預約。新機採用6.39吋16:9.5闊屏幕與6.68mm纖薄機身，消息指配備Kirin 9030S處理器、200MP RYYB主鏡頭及7,000mAh電池，主打線上高性價比市場，定價有望低於同廠Pura X View。

重量屬於相對纖巧

從Vmall頁面圖片可見，OSTA O1 Pro採用闊屏幕直身機身配橫向雙鏡頭模組設計，機背下方印有OSTA標誌，並改用簡約的純色表面處理，有別於同廠早前闊屏機款的紋理機背。配色與容量方面，新機提供Starry Black、Nebula White及Starburst Purple三款選擇，當中Starry Black與Nebula White備有12GB RAM + 256GB及12GB RAM + 512GB版本，至於16GB RAM + 512GB及16GB RAM + 1TB兩個高配版本則為Starburst Purple專屬。

​機身設計與核心硬件方面，爆料人Digital Chat Station透露OSTA O1 Pro的機身厚度為6.68mm，重量控制在200g左右，在同類闊屏手機中屬於相對纖薄輕巧的水平。手機正面預計配備一塊6.39吋16:9.5比例顯示屏，四邊邊框寬度收窄至1.05mm，並搭載Kirin 9030S處理器。該組屏幕尺寸、顯示比例及邊框數據，與HUAWEI早前推出的Pura X View保持一致，不過Pura X View面板所支援的120Hz更新率及6,500 nits峰值亮度等進階規格，目前尚未確認會否完整沿用至OSTA O1 Pro身上。