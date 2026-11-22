最新消息指HUAWEI明年推出的Pura 100系列將加入闊屏機型，並有望成為Pura系列首款配備雙層OLED屏幕的手機。同時，新系列預計續配單潛望長焦鏡頭，並升級雙200MP鏡頭與新版Kirin處理器。

據國內數碼博主「智慧皮卡丘」在微博透露，HUAWEI目前正在開發一款採用闊屏機身設計的Pura 100手機，該機更有望成為Pura系列首款引入雙層Tandem OLED顯示技術的產品。此前市場曾流傳，Pura 100 Pro Max會率先採用這項屏幕技術，但最新爆料則指向闊屏版本成為首發機型。

有效延長面板使用壽命

相較於傳統單層OLED面板，雙層OLED技術透過將兩組有機發光層上下堆疊，將發光負荷平均分配至兩層結構之中，藉此提供更高的屏幕亮度，同時有效延長面板的使用壽命。翻查資料，HUAWEI自Mate 70 RS起便開始在旗下手機應用雙層OLED屏幕，其後亦陸續配備於高階Mate系列及三摺疊手機之上，惟過往Pura系列一直未有採用。