最新消息指HUAWEI明年推出的Pura 100系列將加入闊屏機型，並有望成為Pura系列首款配備雙層OLED屏幕的手機。同時，新系列預計續配單潛望長焦鏡頭，並升級雙200MP鏡頭與新版Kirin處理器。
據國內數碼博主「智慧皮卡丘」在微博透露，HUAWEI目前正在開發一款採用闊屏機身設計的Pura 100手機，該機更有望成為Pura系列首款引入雙層Tandem OLED顯示技術的產品。此前市場曾流傳，Pura 100 Pro Max會率先採用這項屏幕技術，但最新爆料則指向闊屏版本成為首發機型。
有效延長面板使用壽命
相較於傳統單層OLED面板，雙層OLED技術透過將兩組有機發光層上下堆疊，將發光負荷平均分配至兩層結構之中，藉此提供更高的屏幕亮度，同時有效延長面板的使用壽命。翻查資料，HUAWEI自Mate 70 RS起便開始在旗下手機應用雙層OLED屏幕，其後亦陸續配備於高階Mate系列及三摺疊手機之上，惟過往Pura系列一直未有採用。
若消息屬實，這將是HUAWEI首次把雙層OLED技術帶到主打拍攝的Pura產品線，但現階段仍未確定有關配置會否僅限於闊屏版本，抑或同步覆蓋至其他高階型號。
預計明年正式發表
除了屏幕與機身形態的轉變外，HUAWEI Pura 100系列在攝影及硬件效能方面亦有新動向。早前市場消息提到，廠方正為新一代Pura旗艦測試定製雙200MP感光元件，以及1:1方形自拍鏡頭。在長焦配置方面，該名博主補充指Pura 100系列預計會維持單潛望長焦鏡頭設計，而不會採用類似Pura 80 Ultra的雙長焦方案。至於核心硬件部分，新機將搭載經過優化的新一代Kirin處理器，預期效能表現較現有的Pura 90系列有明顯提升。
按照目前的流出進度，HUAWEI Pura 100系列預計將於明年正式發表，並有機會推動闊屏智能手機市場的發展。至於這款開發中的闊屏新機具體機身尺寸、各版本詳細配置、建議零售價及正式發售日期等資訊，則仍有待HUAWEI官方日後進一步公布。
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