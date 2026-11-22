vivo香港正式發表X500 Pro Max攝影師套裝，為本地市場帶來頂級的流動影像方案。套裝結合12GB RAM加1TB ROM規格手機及多款專業配件，當中包括兩枚專屬蔡司外接增距鏡，將拍攝焦段大幅延伸至400mm，輕鬆應付演唱會、旅行及極限運動等複雜場景。機背搭載2億像素APO超級長焦鏡頭與MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，整體攝力強悍。套裝定價為17,999港元，於11月19日正式開賣。
針對高反差逆光環境
vivo香港今日宣布，針對專業影像創作者及旅行愛好者推出vivo X500 Pro Max攝影師套裝。這套以星空灰配色的12GB RAM加1TB ROM機型為核心，直接整合了vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra (400mm) 以及Gen2 (200mm) 各一枚。用家配合套裝內的專用影像手柄、保護殼及增距鏡轉接環等配件，即可將手機的遠攝能力延伸至等效400mm專業焦段，為演唱會拍攝及戶外運動賽事提供高度便攜的流動拍攝選擇。
影像硬件配置方面，主鏡頭首度搭載全新蔡司LOFIC 17EV超動態主攝，採用vivo與Sony聯合定制的LYTIA 910 5,000萬像素感光元件，並具備f/1.57光圈與OIS光學防震技術。針對高反差逆光環境，系統透過側向溢位電容處理高光資訊，有效保留日落或背光人像的亮部與暗部細節。
正式在香港市場發售
此外，機背的蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭配備HP0 1/1.4吋大尺寸感光元件，支援CIPA 7.0專業級別防震。結合高達60fps的追焦運算與30倍超遠距離運動抓拍，即使面對滑雪或滑板等高速動態主體亦能保持畫面清晰鎖定。
在影片規格與核心效能部份，新機支援最高8K 30fps以及4K 240fps常規錄影，配合MediaTek Dimensity 9600 Pro旗艦處理器、V3+ 及VS1雙專業影像晶片，大幅提升整體影片畫質與運算流暢度。
機身正面採用6.85吋2K蔡司大師色彩屏，內置7,800mAh大容量藍海電池確保全日戶外拍攝的續航表現。定價方面，vivo X500 Pro Max攝影師套裝的建議零售價為17,999港元，於11月19日正式在香港市場發售。
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