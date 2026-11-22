vivo香港正式發表X500 Pro Max攝影師套裝，為本地市場帶來頂級的流動影像方案。套裝結合12GB RAM加1TB ROM規格手機及多款專業配件，當中包括兩枚專屬蔡司外接增距鏡，將拍攝焦段大幅延伸至400mm，輕鬆應付演唱會、旅行及極限運動等複雜場景。機背搭載2億像素APO超級長焦鏡頭與MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，整體攝力強悍。套裝定價為17,999港元，於11月19日正式開賣。

針對高反差逆光環境

vivo香港今日宣布，針對專業影像創作者及旅行愛好者推出vivo X500 Pro Max攝影師套裝。這套以星空灰配色的12GB RAM加1TB ROM機型為核心，直接整合了vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra (400mm) 以及Gen2 (200mm) 各一枚。用家配合套裝內的專用影像手柄、保護殼及增距鏡轉接環等配件，即可將手機的遠攝能力延伸至等效400mm專業焦段，為演唱會拍攝及戶外運動賽事提供高度便攜的流動拍攝選擇。