預計明年3月推出

據外媒引述消息報道，Apple正計劃為今年備受歡迎的入門級手提電腦推出後繼型號MacBook Neo 2，最快或於3月左右正式登場。彭博記者Mark Gurman於其《Power On》通訊中指出，Apple目標是在iOS及macOS 27.4發布周期推出新一代MacBook Neo，一般落在2月至3月之間。同周期預計登場的產品還包括搭載A19晶片的入門級iPad、iPhone 18、iPhone 18e及OLED iPad Air；至於iPhone Air 2、OLED iPad Air及新款iPad Pro雖預計於上半年發布，但時間點可能相對較後。

核心規格升級

規格升級方面，MacBook Neo 2預計將由上一代的A18 Pro晶片及8GB RAM，提升至A19 Pro晶片配備12GB統一記憶體，有助改善多工作業及未經最佳化軟件的執行表現。此外，消息指Apple 有意「頻繁」為MacBook Neo系列更換或加入新顏色，但目前仍未能確認這項策略是否會落實在今代新機上。