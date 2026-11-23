在《GTA6》遊戲中有不少交通工具，不少網友發現了2001年《狂野時速》首集，由Paul Walker飾演的主角布萊恩駕駛的1995年Mitsubishi Eclipse為靈感的戰車，還有兩部超有型金色戰車，都可以透過在地圖特定地點偷取並註冊成為個人載具，即睇具體位置與獲取攻略（下有少量劇透）。
必取Paul Walker戰車
這輛致敬《玩命關頭》第一集布萊恩（Paul Walker飾）座駕的綠色跑車經典綠色'95 Mitsubishi Eclipse，遊戲內命名為Maibatsu '97 Penumbra FF，在初期就能取得。位置在罪惡城（Vice City）東側Rialto Islands群島中的Vespucci Island，在島嶼正中央的一棟別墅車庫內即可找到這輛車。
偷取方法是走到車庫旁邊的小側門，直接破門或使用開鎖工具潛入。進入車庫後，記得第一時間先去切斷牆上的警報器開關，否則發動車子會立刻引來警察通緝。關閉警報後，打破車窗或開鎖）並接線發動車輛，打開車庫門開走即可。
進入第2章後，玩家會在Port Gellhorn認識修車廠老闆，他會解鎖車輛註冊功能，第一輛車註冊完全免費，建議事前先去偷這架車，並將免費名額用在它身上，如果已經用掉免費名額則要花費$6750註冊，並確保名下有空餘的車庫車位。若後續不小心改壞外觀，可前往罪惡城的Vice Vinyl Mod改裝店修復其專屬塗裝。
兩部金色豪華車
《GTA6》中主要有兩輛金色豪華車，黃金超跑位於Vice Beach北側海濱的高樓Crimson Palms Condominiums，靠近Washington Island海灘旁。沿著大樓旁邊的弧形車道開上停車場上層，這輛金色超跑就停在有遮棚的上層。
另一部金色SUV則從取得Paul Walker跑車的Vespucci Island繼續往東開，過橋抵達Casanova Island。前往該島嶼中南部的一棟大豪宅，進入其車庫就能找到這輛金色SUV，車牌為「CASHTLKS」。
偷取與保留金色豪車要注意，靠近車輛前，先用手機的Waink App掃描車輛，確認進入方式、追蹤器等級與註冊費用。高階超跑解鎖採用無鑰匙啟動，需要推進主線至第3章在Randy的任務中取得鑰匙複製器才能順利開走。高階豪車通常帶有追蹤器，無法直接註冊，需在第3章解鎖並前往 Pay 'n' Spray噴漆店支付費用移除追蹤器並完成註冊，才能永久存入個人車庫。