在《GTA6》遊戲中有不少交通工具，不少網友發現了2001年《狂野時速》首集，由Paul Walker飾演的主角布萊恩駕駛的1995年Mitsubishi Eclipse為靈感的戰車，還有兩部超有型金色戰車，都可以透過在地圖特定地點偷取並註冊成為個人載具，即睇具體位置與獲取攻略（下有少量劇透）。

必取Paul Walker戰車 這輛致敬《玩命關頭》第一集布萊恩（Paul Walker飾）座駕的綠色跑車經典綠色'95 Mitsubishi Eclipse，遊戲內命名為Maibatsu '97 Penumbra FF，在初期就能取得。位置在罪惡城（Vice City）東側Rialto Islands群島中的Vespucci Island，在島嶼正中央的一棟別墅車庫內即可找到這輛車。 偷取方法是走到車庫旁邊的小側門，直接破門或使用開鎖工具潛入。進入車庫後，記得第一時間先去切斷牆上的警報器開關，否則發動車子會立刻引來警察通緝。關閉警報後，打破車窗或開鎖）並接線發動車輛，打開車庫門開走即可。

進入第2章後，玩家會在Port Gellhorn認識修車廠老闆，他會解鎖車輛註冊功能，第一輛車註冊完全免費，建議事前先去偷這架車，並將免費名額用在它身上，如果已經用掉免費名額則要花費$6750註冊，並確保名下有空餘的車庫車位。若後續不小心改壞外觀，可前往罪惡城的Vice Vinyl Mod改裝店修復其專屬塗裝。