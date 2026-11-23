繼本月初在微博出現相關諜照後，聲稱屬於 Apple iPhone Air 2 與標準版 iPhone 18 的最新一批實物機模，日前再度於 X流出，進一步展示兩款新機的機身細節。從曝光的機模外觀所見，今次改動較大的是主打輕薄路線的 iPhone Air 2，其機背不再沿用初代 iPhone Air 的單鏡頭配置，而是改於藥丸形橫向相機平台上並列雙鏡頭，整體鏡頭佈局與 iPhone Duo 相近。至於同場現身的標準版 iPhone 18，外型設計則幾乎與上代 iPhone 17 如出一轍，機背繼續保留垂直排列的雙鏡頭模組。

回顧近期流出的傳聞資料，iPhone Air 2 機背新增的第二顆鏡頭預計為 48MP 超廣角鏡頭，將與原有的 48MP 主鏡頭組成雙鏡拍攝系統，以補足前代在拍攝焦段上的限制。屏幕規格方面，消息指新機有望配備一塊 6.55 吋 OLED 面板，支援 120Hz 畫面更新率，而屏幕頂部的 Dynamic Island 開孔面積亦預計會進一步縮細，帶來更開闊的視覺觀感。

硬件配置與機身設計上，傳聞指 iPhone Air 2 將會搭載 Apple 新一代 A20 系列處理器，同時機身厚度更有望控制在僅 5.2mm 的纖薄水平。值得留意的是，即使機身保持輕薄，廠方據悉仍會為新機配備比初代更大容量的電池，藉此改善日常續航表現。至於發售時間方面，市場普遍預期 iPhone Air 2 與標準版 iPhone 18 將於明年春季正式亮相，而近日更有供應鏈報告指出，兩款新機的屏幕面板生產進度正配合明年3月發表的時間表推進，惟確切定價及上市詳情仍有待官方進一步公布。