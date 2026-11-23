Ulefone 於9月IFA 展出的三防手機 Armor 35 Pro 近日流出發售資訊。新機放棄上代的投影功能，改為內置最遠達 1.2 km 的激光測距儀，並配備 11,000 mAh 電池、800 流明機背 LED 燈、Helio G200 處理器及夜視鏡頭，將於12月7日上市，定價 429.99 美元（約 3,371 港元）。
Ulefone在今年9月舉行的 IFA 展覽上發表全新三防手機 Armor 35 Pro，當時未有公開售價及推出時間。作為今年 3 月推出、主打內置投影機的 Armor 34 Pro 後繼機型，Ulefone Armor 35 Pro 改為加入長距離激光測距儀，成為品牌首款具備相關功能的三防手機。該測距儀採用 Time-Of-Flight（ToF）技術及 905 nm（Class 1）半導體激光，最遠測量距離達 1.2 km，官方標示準確度超過 98%，啟動時間為 0.2 秒，並支援長度、面積、體積及 GPS 模式等共 13 種測量模式。此外，機背同時配備最高功率達 6.4W、亮度達 800 流明的大型 LED 燈，提供 Close Mode、Light Mode、Flash Mode 及 SOS Mode 四種照明模式，並可透過機身右側的專用按鍵開關；LED 燈上方則設有絲帶形的 Dynamic Vibe Light，可在充電、播放音樂、來電或收到通知時發光提示。
內置 11000 mAh 電池 可待機655小時
硬件規格方面，Ulefone Armor 35 Pro 採用 6.78 吋 120Hz FullHD+ 屏幕，最高亮度為 700 nits，表面覆蓋 Gorilla Glass 3 保護玻璃。核心配置搭載 Helio G200 處理器，內置 12GB LPDDR4X RAM 及 256GB UFS 2.2 儲存空間，並設有獨立 microSD 卡槽，支援最高 2TB 容量擴充。系統預載 Android 16，官方承諾後續可升級至 Android 18。續航力方面，此機內置 11,000 mAh 電池，官方數據顯示單次充電可提供 655 小時待機、68 小時通話或 11 小時串流影片播放，同時支援 33W USB PD 有線充電及 10W 有線反向充電，必要時可充當外置充電器為其他裝置供電。
拍攝系統方面，Ulefone Armor 35 Pro 配備三鏡頭主相機組合，分別為支援 OIS 光學防震的 50MP 主鏡頭（Sony IMX766）、20MP 夜視鏡頭（Sony IMX350）及 16MP 超廣角鏡頭（Sony IMX498），機背亦配有 LED 閃光燈及兩顆紅外線 IR LED 補光燈以配合夜視拍攝，前置自拍鏡頭則為 16MP（Samsung S5K3P8）。機身防護與周邊配置方面，此機通過 IP68、IP69K 防塵防水等級及 MIL-STD-810H 軍規認證，同時內置雙 107 dB Hi-Fi 揚聲器、側置指紋辨識器、NFC、自訂功能鍵、免提 FM 收音機、eSIM 支援以及 uSmart Expansion Connector 擴充介面。
建議零售價約3371港元
最新消息指出，Ulefone Armor 35 Pro 於12月7日正式開賣，提供 Mecha Black 配色選擇，建議零售價為 429.99 美元（約 3,371 港元）。