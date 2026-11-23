Ulefone 於9月IFA 展出的三防手機 Armor 35 Pro 近日流出發售資訊。新機放棄上代的投影功能，改為內置最遠達 1.2 km 的激光測距儀，並配備 11,000 mAh 電池、800 流明機背 LED 燈、Helio G200 處理器及夜視鏡頭，將於12月7日上市，定價 429.99 美元（約 3,371 港元）。

Ulefone在今年9月舉行的 IFA 展覽上發表全新三防手機 Armor 35 Pro，當時未有公開售價及推出時間。作為今年 3 月推出、主打內置投影機的 Armor 34 Pro 後繼機型，Ulefone Armor 35 Pro 改為加入長距離激光測距儀，成為品牌首款具備相關功能的三防手機。該測距儀採用 Time-Of-Flight（ToF）技術及 905 nm（Class 1）半導體激光，最遠測量距離達 1.2 km，官方標示準確度超過 98%，啟動時間為 0.2 秒，並支援長度、面積、體積及 GPS 模式等共 13 種測量模式。此外，機背同時配備最高功率達 6.4W、亮度達 800 流明的大型 LED 燈，提供 Close Mode、Light Mode、Flash Mode 及 SOS Mode 四種照明模式，並可透過機身右側的專用按鍵開關；LED 燈上方則設有絲帶形的 Dynamic Vibe Light，可在充電、播放音樂、來電或收到通知時發光提示。