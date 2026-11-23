近日外媒流出了 vivo 即將於印度市場更新入門級產品線的消息，當中包括 vivo Y21s 5G、vivo Y11s 5G 以及 vivo Y05s 4G 三款新機的詳細規格與外觀圖片。雖然三款機型定位偏向實用及大眾市場，但均具備相當一致的基礎配置，全線採用 6.74 吋 1600 × 720 解像度 LCD 屏幕，支援 120Hz 畫面更新率，並內置6,500mAh 大容量電池，同時保留了側邊指紋辨識器、5MP 前置自拍鏡頭以及 microSD 記憶卡擴充槽。

在三款新機之中，vivo Y21s 5G 的整體規格配置最高。該機搭載 MediaTek Dimensity 6300 處理器，提供 4GB 或 6GB RAM，並搭配 64GB 或 128GB 儲存空間。拍攝系統方面採用雙鏡頭設計，由 50MP 主鏡頭與一顆估計作景深用途的 0.08MP 輔助鏡頭組成。此外，vivo Y21s 5G 支援最高 44W 有線快充，並具備 IP65 防塵防水等級，應付日常戶外使用更具保障。

至於 vivo Y11s 5G 則可視為 Y21s 5G 的輕量版本，同樣配備 MediaTek Dimensity 6300 處理器、6.74 吋 120Hz LCD 屏幕及 6,500 mAh 電池，但記憶體組合僅提供單一 4GB RAM + 128GB 儲存空間版本。為作產品區隔，該機的機背主鏡頭下調至 13MP 並配搭景深輔助鏡頭，充電功率亦調整為 15W。值得留意的是，vivo 過去曾推出同名的 Y21s 及 Y11s 機型，不過舊版均屬 4G 手機，而今次曝光的新款則以 5G 版本作區分。

三手機印度上市時間及價錢有待公布

最後一款 vivo Y05s 4G 則採用全新獨立型號命名，定位最為入門。硬件方面改為搭載 UNISOC T7225 處理器，並僅設單一 4GB RAM + 64GB 儲存空間版本，同時支援 microSD 擴充及 IP65 防塵防水等級。消息指出，vivo Y05s 4G 機背實際上僅配備單一 8MP 主鏡頭，旁邊的第二個鏡頭開孔只屬純粹的外觀裝飾。目前官方尚未公布這三款入門新機在印度市場的具體售價及開售日期。