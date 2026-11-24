KODAK繼相機盲盒後又有爆紅產品！今次輪到同由RETO推出的KODAK SlideTag 電子相框定位器鑰匙扣盲盒，為隨身科技配件注入耳目一新的復古靈魂。這款產品將1935年經典Kodachrome 幻燈片框融合現代智能追蹤技術，並結合6色全彩電子墨水螢幕，兼有9款不同復古款式，一日之間在Threads爆紅！

6色全彩電子墨水螢幕

KODAK SlideTag機身尺寸僅為39.3× 46× 7.58mm，重量只有16.6g，搭載6色全彩電子墨水螢幕，能在低功耗狀態下呈現如同實體印刷般的柔和復古質感，用家可自由更換喜愛的照片，並支援相片與輪播模式，展示專屬回憶。內建智能追蹤定位功能，支援Apple Find My與Google Find Hub定位網路，更可連接KODAK Memory Link 應用程式，可輕鬆自訂相片、投影片和日常整理工具。

KODAK SlideTag盲盒系列共推出9款獨特的復古造型設計，包含8款基本款式與1款隱藏版，官方也提供包含8個盲盒的整套選項。盲盒內除了KODAK SlideTag本體、鑰匙圈與電池外，還隨附一套極具紀念價值的收藏套裝，包含典藏海報、復古幻燈片框以及迷你教學底片卡，充滿儀式感。