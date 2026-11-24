由建造業議會聯同香港特別行政區政府發展局及中華人民共和國住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心共同主辦的「建造創新博覽會 2026 」（創博會），由 2026 年 11 月 23 日起，一連三日於香港會議展覽中心舉行。本屆創博會旨在成為向國際建造業展示創新科技、促進跨界合作及探索全球機遇的重要平台，推動生產力提升、建造安全及可持續發展。

為慶祝創博會開幕及香港建造培訓50周年，住建部副部長宋友春先生、發展局局長甯漢豪女士、議會主席何安誠教授工程師、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師、住建部建築市場監管司司長曾憲新先生、住建部工程質量安全監管司司長楊海英先生、中聯辦社會發展部副部長葉水球先生、住建部科技與產業化發展中心主任廖玉平先生、議會執行總監鄭定寕工程師、創博會籌備委員會主席梁永基工程師及香港建造業培訓50周年誌慶及策略諮詢委員會主席莊堅烈先生共同主持開幕儀式。

議會簽訂兩項合作備忘錄 推動智能建造

議會執行總監鄭定寕工程師表示議會一直擔任推動者、支持者及教育者三重角色，透過舉辦博覽會、海外考察團及行業論壇促進交流；制定智能工具指引、良好作業守則及技術標準；同時以建造業創科基金資助企業試用創新科技產品，並透過香港建造學院提供培訓，讓從業員掌握新技術。

開幕禮期間，議會分別與住建部科技與產業化發展中心及中國國際貿易促進委員會建設行業分會簽訂合作備忘錄，共同推動建造業科技創新、提升專業水平，並進一步加強香港促進內聯外通的「超級聯繫人」及「超級增值人」角色。

AI 與機械人成今屆焦點

鄭定寕工程師指出，今年展覽的亮點是人工智能及機械人，邀得杭州「六小龍」中的三家企業參展，展出多款人形機械人及空間智能平台，其中一款機械人更應用「腦機」技術，結合人腦與機械操作，展現未來智能科技的潛力。

他表示近年AI已逐步融入設計規劃、物料採購、安全監測、工程管理以至數據分析等流程，未來將進一步改變工程的工作模式。今年香港業界在工程項目中推動使用超過200部機械人，議會亦推出逾50套AI應用軟件，應用於超過100個工程項目。