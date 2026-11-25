建造創新博覽會2026為行業注入新動力 何安誠：以AI與創科推動建造業產業化

建造業議會（議會）聯同香港特別行政區政府發展局及中華人民共和國住房和城鄉建設部（住建部）科技與產業化發展中心共同主辦的「建造創新博覽會2026」（創博會）於香港會議展覽中心圓滿舉行，場內超過190家本地、內地及海外參展商，並有50多位來自海外、內地及本地的專家，為期三天的創博會吸引超過31,000參與人次。

今屆創博會聚焦人工智能及智能建造、建造生產力及機械人、建造安全及可持續建造等四大關鍵領域。為進一步促進商業合作，創博會設有商業配對專區，為參展商和買家提供一站式服務，協助發掘商機及建立業務聯繫。與此同時，多個技術參觀團亦將帶領業界人士到訪成功應用創新科技的優秀項目，包括沙田T4主幹路、東岸板道、元朗南發展項目、西高山發展項目、建造業議會未來建造中心、The Henderson和Central Yards，讓參與者親身了解創新技術的實際應用成果。

工業化成核心 集中培訓科研人才 議會主席何安誠教授工程師受訪時表示，這幾年他發現各國建造業的走向一致，都是把工序移到工廠生產，再配合數碼化管理。香港在「組裝合成」建築法（MiC）及機電裝備合成法（MiMEP）方面處於領先，議會會進一步擴大優勢。他認為，引領行業的人才必須懂得善用AI，在培訓方面，香港建造學院持續培訓工友及管理人員，內地亦有學校開始採用香港的培訓制度，日後可推廣至「一帶一路」國家。

議會主席何安誠教授工程師

推廣 4S 與 AI 工具 提升工地安全及質量 談到安全，何安誠指出，「安全智慧工地」系統證實可減少約兩成意外，但目前仍未全面採用，議會希望推展至全行業。而議會推出的CIC AI助理（建造安全），30多萬名工友只需以手機拍攝，AI便能即時指出現場危害，若再結合熱感應等技術，更可及早發現工地風險。他又透露，議會將與政府成立工作小組，研究質量及安全議題的短、中、長期對策，並呼籲全行業共同承擔，以增強社會對建造業的信心。