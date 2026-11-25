繼兩星期前向 Android 測試版推送後，WhatsApp 現正為 iOS Beta 26.45.10.73 部分用戶推出「閱後即焚」文字訊息功能。用戶長按傳送鍵即可選擇 View Once，收件人閱讀並關閉介面後內容會隨即消失，系統亦會封鎖複製、轉發、截圖及螢幕錄影，進一步保障對話私隱。
View Once使用教學
繼約兩星期前向 Android 測試版用戶推出文字版「閱後即焚」功能後，WhatsApp 近日亦正式將該項功能擴展至 iOS 平台。根據專門追蹤應用程式更新的 WABetaInfo 報道，WhatsApp for iOS 的 26.45.10.73 Beta 測試版本，現已陸續向部分用戶開放「View Once」文字訊息功能，讓 iPhone 用戶在傳送敏感文字資料時獲得多一層私隱保護。
在操作方式上，iOS 版本的閱後即焚文字訊息與 Android 版本完全一致。用戶只需在對話輸入欄打好文字內容，隨後長按傳送按鈕並選擇「View Once」即可發出。首次使用該功能時，系統會先彈出有關閱後即焚文字訊息的說明提示，用戶按下「OK」確認後便可繼續傳送。
當收件人收到相關訊息時，需要在對話視窗中點擊該則閱後即焚訊息，內容便會於獨立的檢視介面中開啟。一旦收件人關閉該介面，訊息將無法再次打開，而且不論傳送者或收件人均不能再查閱內容；若收件人已開啟已讀標記功能，系統亦會將該訊息標示為已開啟。為防止內容外洩，收件人無法複製、轉發或儲存該則文字訊息，而在檢視期間，WhatsApp 亦會封鎖螢幕截圖及螢幕錄影操作。
未支援排程訊息
不過，這項測試中的功能目前仍存在使用限制，現階段 WhatsApp 尚未支援排程「View Once」文字訊息，日後會否補回這項預約選項則仍有待後續更新確認。