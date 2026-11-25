繼兩星期前向 Android 測試版推送後，WhatsApp 現正為 iOS Beta 26.45.10.73 部分用戶推出「閱後即焚」文字訊息功能。用戶長按傳送鍵即可選擇 View Once，收件人閱讀並關閉介面後內容會隨即消失，系統亦會封鎖複製、轉發、截圖及螢幕錄影，進一步保障對話私隱。

View Once使用教學

繼約兩星期前向 Android 測試版用戶推出文字版「閱後即焚」功能後，WhatsApp 近日亦正式將該項功能擴展至 iOS 平台。根據專門追蹤應用程式更新的 WABetaInfo 報道，WhatsApp for iOS 的 26.45.10.73 Beta 測試版本，現已陸續向部分用戶開放「View Once」文字訊息功能，讓 iPhone 用戶在傳送敏感文字資料時獲得多一層私隱保護。