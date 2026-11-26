Samsung 新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 近日通過 CB 安全認證，確認繼續支援 60W 有線快充，無需額外配備內置 E-Marker 晶片的充電線。另外，消息指新機將搭載典型容量達 5,700mAh 的電池，較上代增加 700mAh，正式打破該系列自 2020 年以來維持 5,000mAh 的電池容量限制。
打破5000mAh限制
型號為 SM-S958 的 Samsung Galaxy S27 Ultra 近日正式通過 CB 安全認證，文件顯示該機支援最高 60W 有線快充，輸出規格為 20V、3A，與現時在售的 Galaxy S26 Ultra 保持一致。Samsung 至今仍未採用 5A 充電方案，意味著用家無需額外購買內置 E-Marker 晶片的專用充電線，即可發揮其最高充電功率。
回顧 Samsung 旗艦手機的充電演變，今年推出的 Galaxy S26 Ultra 是品牌首款支援 60W 快充的智能手機，若撇除手提電腦不計，亦是 Samsung 首款達至此充電功率的流動裝置。在此之前，Samsung 旗艦的充電速度自 2020 年 Galaxy S20 Ultra 引入 45W 後便長期未有突破，期間 Galaxy S21 Ultra 更曾一度下調至 25W，直到 Galaxy S22 Ultra 才重新恢復 45W 規格。
雖然充電功率維持不變，但 Galaxy S27 Ultra 在電池容量方面卻迎來顯著升級。據相關資料顯示，新機將配備型號為 EB-BS957CBY 的電池，其額定容量為 5,534mAh，換算成官方標示的典型容量預計可達 5,700mAh，較上代增加 700mAh。自 2020 年首代 Ultra 機型面世以來，該系列一直沿用 5,000mAh 電池，今次終於打破多年來的規格限制。
價錢發售日期有待公布
參考早前對 Galaxy S26 Ultra（60W）的實測表現，由零充滿電需時 45 分鐘，較支援 45W 快充的 Galaxy S25 Ultra 快了 14 分鐘。由於 Galaxy S27 Ultra 的電池容量進一步擴大，預計完全充滿電的時間或會較上代略長，實際表現仍有待視乎最終的充電曲線調校而定。目前 Samsung 尚未公布 Galaxy S27 Ultra 的官方價錢及具體發售日期。