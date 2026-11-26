Samsung 新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 近日通過 CB 安全認證，確認繼續支援 60W 有線快充，無需額外配備內置 E-Marker 晶片的充電線。另外，消息指新機將搭載典型容量達 5,700mAh 的電池，較上代增加 700mAh，正式打破該系列自 2020 年以來維持 5,000mAh 的電池容量限制。

打破5000mAh限制

型號為 SM-S958 的 Samsung Galaxy S27 Ultra 近日正式通過 CB 安全認證，文件顯示該機支援最高 60W 有線快充，輸出規格為 20V、3A，與現時在售的 Galaxy S26 Ultra 保持一致。Samsung 至今仍未採用 5A 充電方案，意味著用家無需額外購買內置 E-Marker 晶片的專用充電線，即可發揮其最高充電功率。