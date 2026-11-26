HONOR位於九龍灣德福廣場及青衣城的兩間全新體驗店正式開幕，由即日起至11月30日推出「開幕多重賞」，當中不僅有旗艦機HONOR Magic7 Pro狂劈高達$2100，更有低至$59的無線耳機及震撼價$9的定位器，有興趣入手就要排隊搶購！

九龍灣德福廣場分店是HONOR於香港設立的首間HONOR Alpha Store，全新概念空間除了展出品牌最新旗艦HONOR Magic9 Pro Max外，更特別劃分了多元化的AI產品展示區與第三方影音產品展示區，親身體驗AI智能生態圈融入日常生活，當中包括首次來港的電視、電腦顯示器、智能眼鏡等產品。

九龍灣Alpha Store每日限定優惠有26/11的HONOR Pad 10（Wi-Fi版本）連智能藍牙鍵盤套裝，減$500以$1899發售。11月27日原價$269的HONOR Earbuds X5只需$59，11月28日的HONOR CHOICE藍牙手寫筆則由$259減至$79。11月29日更有兩款耳機同日大劈價，原價$559的HONOR CHOICE開放式藍牙耳機與原價$599的HONOR CHOICE頭戴式耳機均劃一以震撼價$159發售。壓軸於11月30日登場的旗艦開放式耳機HONOR Earbuds Open，更由原價$1299狂減$900，只需$399即可入手。

青衣體驗店限定激賞

青衣城體驗店即日起至11月30日期間的每日限定優惠同樣有誠意，11月26日有HONOR 400由$3299減至$2699；由11月27日至29日一連三日，只需$999即可搶購原價$1399的HONOR 400 Smart，每日不同配色。11月30日更有HONOR Magic7 Pro（16GB+1TB月影灰），原價$7699直減$2100，限時推廣價只需$5599，減幅冠絕全場。

全線門店及網店同步減價

HONOR全線香港體驗店及官方網上商店亦由即日起至11月30日期間，同步推出智能生活產品折扣。當中HONOR CHOICE MiLi LiTag防丟定位器，原價$89劈至近乎一折的$9；HONOR CHOICE投影機Air Pro，原價$1999，只需$899即可帶回家。另有$599 HONOR CHOICE KUMI AI Note會議錄音器、$209 HONOR CHOICE無線滑鼠耳機Pro及$399 HONOR CHOICE空氣炸鍋。