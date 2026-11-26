HUAWEI預告推出新一代血壓監測智能手錶HUAWEI WATCH D3，今代升級輕薄設計及全新輕擾動態血壓研究功能，有齊微體檢、冠心病及糖尿病風險評估，帶來更全面的健康監測功能。
輕擾動態血壓研究
HUAWEI WATCH D3支援靜態血壓、運動前後血壓及動態血壓監測（ABPM），並提供專業動態血壓監測報告。輕擾動態血壓研究可減少每測量次數，只需進行7次氣囊充氣測量，日間4次主動測量，夜間3次自動測量，即可輕鬆進行長週期血壓管理。另搭載TruSense玄璣感知系統，支援一鍵微體檢及健康洞察。手錶有CE-MDR醫療器材認證，數據可靠。
錶身設計比上代更為輕薄，配備11.3mm超薄機身，錶帶減輕7.5g，整機減重減薄，氣囊更窄設計，佩戴更舒適。1.92吋超清AMOLED炫彩大屏幕，達3000nits峰值亮度，提供摩卡金 、羽砂金及曜石黑3款配色。
即日起至12月2日，於HUAWEI香港網上商店或指定零售商及運營商有限時「盲訂優惠」，首批預訂用戶可享4大禮遇，預付$100訂金即變$600（$500折扣優惠）、送精美隨行杯、人氣耳機加購優惠（加$158換購FreeBuds SE 5 MAX耳機或$1088換購FreeClip 2耳夾耳機），以及享5倍華為商城會員積分。
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