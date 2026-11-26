Apple在接連推出iPhone Duo、配備PROLED的MacBook Pro、HomeView以及HomePod mini 2等產品後，據報將於2026年底前繼續發布多項新產品與系統更新。這批壓軸內容涵蓋慈善紅色系列配件、智能家居產品及年度重大系統版本。

Apple繼多款旗艦後再爆年底壓軸名單，沉寂數年的(Product)RED慈善系列傳將突襲回歸，攜手全新智能家居配件與iOS 27.3重大系統接連登場。

全新紅色配件

據彭博報道，Apple將於數年來首次更新(Product)RED系列產品，有傳正開發包括紅色網面外觀的HomePod mini；配備銀色機身、白色網面耳罩和頭帶配紅色數碼旋鈕的AirPods Max 2，以及紅色的Apple Watch運動手帶，與適用於iPhone和AirPods Pro的紅色手繩。

消息人士透露Apple亦已開發(Product)RED版本的AirTag尋物防丟器，惟暫未知是否會與耳機及揚聲器同步推出。這批新品預計於12月1日世界愛滋病日前後推出，銷售所得部分收益將捐出以支持對抗愛滋病。