Apple繼多款旗艦後再爆年底壓軸名單，沉寂數年的(Product)RED慈善系列傳將突襲回歸，攜手全新智能家居配件與iOS 27.3重大系統接連登場。
Apple在接連推出iPhone Duo、配備PROLED的MacBook Pro、HomeView以及HomePod mini 2等產品後，據報將於2026年底前繼續發布多項新產品與系統更新。這批壓軸內容涵蓋慈善紅色系列配件、智能家居產品及年度重大系統版本。
全新紅色配件
據彭博報道，Apple將於數年來首次更新(Product)RED系列產品，有傳正開發包括紅色網面外觀的HomePod mini；配備銀色機身、白色網面耳罩和頭帶配紅色數碼旋鈕的AirPods Max 2，以及紅色的Apple Watch運動手帶，與適用於iPhone和AirPods Pro的紅色手繩。
消息人士透露Apple亦已開發(Product)RED版本的AirTag尋物防丟器，惟暫未知是否會與耳機及揚聲器同步推出。這批新品預計於12月1日世界愛滋病日前後推出，銷售所得部分收益將捐出以支持對抗愛滋病。
智能家居配件
在早前發表HomeView之際，Apple亦同步公布了與LG及Schneider攜手合作研發的「Apple Home Collection」智能家居配件系列。官方已於本月初在美國開放部分產品預購，包括售價249.95美元（約1950港元）的LG視訊門鈴、199.95美元（約1560港元）的LG室內攝影機，以及299.95美元（約2340港元）的LG室外攝影機。該系列產品預計於12月中旬、即聖誕節前約一星期正式出貨交付。
系統版本更新
系統方面，Apple預計將於12月10日左右正式推送iOS 27.3，為iPhone用戶帶來多項重大新功能。更新內容包含全新設計的「健康」App、針對iPhone Duo的面孔解鎖與便捷存取等功能、iPhone全新StandBy體驗、在中國市場推出的Apple Intelligence、Safari垂直標籤頁與調適型深色模式，以及Apple Music的Selfie Sing功能。與此同時，macOS 27.3、watchOS 27.3及相關系統更新亦定於12月同步釋出。
資料來源：9to5mac