Nothing 將推出旗下首款原生 AI 產品，並率先確認該新品為名為 Ear (note) 的無線耳機。Nothing 聯合創辦人 Carl Pei 日前接受彭博社記者 Mark Gurman 專訪時，首度公開展示這款新作。Ear (note) 主打結合 AI 技術的錄音與文字轉錄功能，旨在協助用戶處理日常通話及現場會議紀錄。

在硬件設計方面，Ear (note) 在耳機本體及充電盒上均配備了收音咪，應對不同場景的收音需求。用戶在進行電話通話時，可直接透過耳機進行錄音；而在參與實體會議或課堂時，則可利用充電盒收集現場聲音。充電盒機身設有一個專屬「Talk」實體按鍵，按下即可即時啟動錄音，廠方更計劃在日後透過更新為該按鍵加入更多自訂功能，讓用戶自行指派其他操作任務。此外，充電盒亦配備兩顆狀態 LED 指示燈，以及另一個印有錄音標誌的獨立按鍵。

確保對話數據安全

軟件與功能整合上，所有透過 Ear (note) 錄製的音訊檔案、重點摘要及文字轉錄內容，均會集中於專屬配套 App 內進行管理與查閱。除了基本的錄音轉錄外，耳機亦支援與各類 AI 助理進行互動，同時內置由 Nothing 自行研發的基礎語音控制系統，提升日常操作的便利性。針對錄音裝置常見的私隱安全疑慮，Nothing 強調已在產品設計上採取額外保護措施，以確保用戶的對話數據安全。

至於售價方面，Nothing 目前仍未對外公開 Ear (note) 的價錢，12月8日正式發布時廠方將會公布完整的產品細節、功能規格及發售詳情。