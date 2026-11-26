主打硬派方盒美學的內地電動車品牌iCAUR憑藉人氣車型V23迅速突圍，iCAUR香港於圓方展出全新純電五座SUV iCAUR V25及iCAUR V25 Sport，首批早鳥優惠只需不到30萬即可搶先入手。

高性價比純電SUV iCAUR V25延續品牌標誌性的「未來經典」設計語言，以俐落的方正車身、直立車頭、圓形LED 大燈與外擴輪拱勾勒出辨識度，並原裝配備固定式側踏板。新車尺碼達4599×1926×1850mm，軸距長達2820mm，配合210mm最低離地高度、33°接近角與25°離去角，具備輕度越野的戶外通過能力。五座車廂配合側開式尾門與車尾外置儲物箱，並採用前後分區收納設計，車頭設有85L前備箱，尾箱標準容量為378L且可大幅擴展至998L。

八大全面越級升級 相比起V23，全新登場的iCAUR V25外觀除了換上全新車頭燈與低風阻輪圈設計外，車廂內部保留了實體機械旋鈕及按鍵，同時新增駕駛者儀錶板、無線手機充電及全景天窗電動遮陽簾，大幅提升日常駕駛便利性。 首次於後排加入通風座椅，並配備4門雙層隔音玻璃與高質感麂皮車頂。數碼娛樂與智駕核心則由高算力8155晶片驅動，支援15.4吋中控液晶顯示幕、15喇叭多媒體音響、自動泊車、離線智慧語音控制及支援手機遙距操作的T-Box遠程信息處理器。

寧德時代電池加持 動力與續航規格上，V25及V25 Sport同樣搭載由寧德時代供應、額定能量80.162 kWh的大容量鋰電池。後驅V25輸出最大功率185kW及最大扭力300Nm，在CLTC標準下提供550km的純電續航力。四驅V25 Sport則採用前150kW（190Nm）配後185kW（300Nm）的雙摩打架構，CLTC 純電續航為501km。 安全防護方面，車系獲ASEAN NCAP五星安全認證，並配備實用的540度透明車底高清全景影像，讓駕駛者進出窄位或停車場彎位時一目了然。加上全速自適應巡航、附記憶功能的自動剎車、車道保持、盲點監測、前方碰撞預警及直接式胎壓警示等全方位主被動安全系統，安全配備齊全。

由即日起至11月28日，iCAUR V25及V25 Sport將連同人氣型號V23及旗艦增程版V27一同於圓方車展公開展出。早鳥優惠僅限首批30部名額，後驅版iCAUR V25早鳥售價僅為$299900，四驅版 iCAUR V25 Sport，早鳥售價亦只需$339900，預計最快將於2027年第一季正式開始交付。