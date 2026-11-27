OPPO Find X系列向來以真實感及自然取勝，沒有過度AI化，重拾攝影的魅力。今代最有感升級為3顆後置鏡頭皆達2億像素，涵蓋1/1.28吋ISOCELL HPC主鏡、1/1.56吋超廣角，以及支援f/2.1大光圈與10cm微距的長焦鏡，搭配LUMO真實影像引擎與真彩攝影機，相片質感實在，還原眼前人像及景物。

旗艦手機界黑馬OPPO Find X10 Pro Max正式在香港發售，新機繼續與Hasselblad合作，首創後置三顆2億像素哈蘇鏡頭，將攝影性能推向極致。內置8,000mAh矽碳電池與Dimensity 9600 Pro處理器，定價$10,999確實展現出全能實力。

實試使用哈蘇超清模式拍攝夜景，畫面擺脫過度銳化的數碼感，光影與膚色還原極為自然，色彩分明而且線條清晰。長焦亦有驚喜，光線不足的舞台仍可拍攝到表演者的神情及衣物紋理。錄影方面全焦段支援4K 120fps與8K 30fps，首度加入Open Gate拍攝及Instagram無損畫質優化，提升創作彈性。

頂配硬件表現

機身採用一體式雕刻玻璃，金屬感鈦色機身，配合磨砂透明的圓角哈蘇相機模組，設計優雅討好，更有齊IP66/IP68/IP69防水防塵。6.78吋144Hz LTPO螢幕支援電影級BT.2020色域、3,600nits峰值亮度與3840Hz PWM調光，播放HDR相片及影片色彩鮮明，同時兼具護眼功能。

內置2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro晶片結合ColorOS 17系統，與Manus合作的系統級AI助理「Mind Pilot」連同「記憶倉」等功能，日常任務、多工處理與AI修圖皆絲滑流暢。8,000mAh電池在高強度拍攝可輕鬆撐足兩天，支援80W有線與50W無線快充，告別電量焦慮。