開放式耳機雖然是耳機界新寵，但容易出現低音單薄、漏音及夾耳等弊病。Shokz最新推出的 OpenFit Air 2開放式藍牙耳機，將單耳重量壓低至7.2g，並導入獨家聲學技術與藍牙6.1規格。
Shokz OpenFit Air 2今代音質及輕量化升級，耳機及充電盒明顯比上代產品變得更輕巧，音質亦帶來驚喜，特別適合做運動及通勤時使用。
極致輕巧佩戴
上手OpenFit Air 2的第一印象是驚人的輕盈感，單邊耳機僅重7.2g，比前代減輕17%，內置0.75mm記憶鈦絲的耳掛相當幼細，耳機扭紋般的形狀令耳機相當貼服，對戴眼鏡人士特別佩戴友善。雙層零度矽膠加UV塗層親膚舒適，耳廓完全沒有夾痛或下垂感，劇烈晃動下依然穩固。充電盒體積亦縮減約10%，放進口袋毫無負擔。
左右耳機今代更新增了實體鍵操控，運動抹汗或撥頭髮時終於不再誤觸，可作短按、連按及長按等不同操作，反應靈敏方便利落。
Bassphere 2.0聲學實測
搭載的Bassphere 2.0專利技術與11.8mm對稱雙單元，能創造出等效16mm動態單元的寬廣低頻。試聽流行音樂時，低音下潛深沉且具彈性，徹底擺脫過往的單薄感，音質飽滿立體，聽感接近入耳式耳機。配合30度傾斜設計的DirectPitch定向音場技術，幾乎聽不見漏音，私隱度表現出色，值得一讚是即使用私隱模式播放，都沒有嚴重影響音色。
耳機配備4咪高峰陣列與AI通話降噪，最高可過濾99.6%環境噪音，實測在繁忙街道通話時人聲依然清晰。同時支援藍牙6.1、IP55防塵防水與雙設備連接，單次續航8小時，搭配充電盒達36小時，快充10分鐘播放3小時。OpenFit Air 2提供長空藍與星辰黑兩色，售價僅為$1,099，是極具誠意兼性價比高之選。
查詢：2955 1168
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