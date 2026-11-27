開放式耳機雖然是耳機界新寵，但容易出現低音單薄、漏音及夾耳等弊病。Shokz最新推出的 OpenFit Air 2開放式藍牙耳機，將單耳重量壓低至7.2g，並導入獨家聲學技術與藍牙6.1規格。

Shokz OpenFit Air 2今代音質及輕量化升級，耳機及充電盒明顯比上代產品變得更輕巧，音質亦帶來驚喜，特別適合做運動及通勤時使用。

極致輕巧佩戴

上手OpenFit Air 2的第一印象是驚人的輕盈感，單邊耳機僅重7.2g，比前代減輕17%，內置0.75mm記憶鈦絲的耳掛相當幼細，耳機扭紋般的形狀令耳機相當貼服，對戴眼鏡人士特別佩戴友善。雙層零度矽膠加UV塗層親膚舒適，耳廓完全沒有夾痛或下垂感，劇烈晃動下依然穩固。充電盒體積亦縮減約10%，放進口袋毫無負擔。