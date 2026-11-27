KODAK SlideTag藍牙定位器盲盒現已上架，搭載彩色E-Ink螢幕，還支援Apple Find My及Android Find Hub網絡，入手實試後發現玩法比AirTag更多，包括可顯示待辦清單、日曆、QR碼甚至名牌等，即睇以下用法教學！

輕巧電子相框

KODAK授權廠商Reto推出名為SlideTag的全新定位器，配備彩色1.54吋電子紙螢幕，解像度為 240×240，利用6種墨水顏色還原影像。由於採用E Ink電子紙面板，在顯示靜態畫面時無需持續消耗電力，相片以外更可以顯示日期及個人資訊等。

盲盒密封隨機出貨，包含8款標準外觀，以及出現概率為64分之1的隱藏版本。SlideTag採用塑膠外殼，外觀設計取材自品牌經典的Kodachrome幻燈片夾，在復古外框內嵌方形螢幕，並設有可連接鑰匙圈的孔位。

體積為39.3×46×7.58mm，重量為16.6g，具備IP54防塵防潑水級別，為可換電池設計。包裝盒內除了有機身及匙扣，更有一個復古設計小文件夾，內有仿幻燈片、海報及說明書QR碼，相當有儀式感。