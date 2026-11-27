BMW 7系Neue Klasse新世代豪華旗艦房車現已登陸香港市場。

香港豪華旗艦房車市場迎來重磅新作，全新BMW 7系已正式在港登場，並繼續於德國BMW Group Dingolfing生產。作為品牌首度將「Neue Klasse」新世代技術融入現有豪華車系的領航之作，全新7系不但在外觀氣勢與車廂數碼科技上迎來歷來最徹底的革新，更一口氣為香港車迷帶來涵蓋燃油、插電式混合動力（PHEV）及純電驅動的四大車型陣容，以$162.9萬起的定價，重新定義當代頂級行政座駕的豪華與性能標準。

業界首創雙效漆面 全新BMW 7系擁有長5395mm、闊1950mm、高1550mm的龐大旗艦尺碼，車頭帶來比例更修長挺拔的全新BMW Iconic Glow發光雙腎形鬼面罩，配合分體式Crystal Headlights水晶頭燈與發光輪廓，在夜間擁有極高辨識度。車主步近座駕時，全新動態迎賓光影地毯會與頭燈動畫互相呼應，加上全車系標準配備附設Soft-Close功能的自動車門，每次上落車都充滿儀式感。 廠方除了將BMW Individual Two-Tone雙色車身擴展至19組配搭外，更首度引入市場首創的Dual-Finish Paint雙效漆面工藝，將光面與啞面質感融合於車身之上。至於主打高性能的M760e xDrive 及i7 M70 xDrive，則進一步換上亮黑色制動卡鉗、M Shadowline亮黑飾件、M系前後擾流及深色水晶頭燈組，徹底強化旗艦跑格。

Neue Klasse數碼座艙 踏入車廂，全新BMW 7系展現了「Intelligent Reduction」的極簡數碼哲學，將Neue Klasse新世代人車互動理念化為現實。駕駛席採用全新方向盤及重新規劃的中控台，並透過BMW Panoramic Vision全景視野儀錶板，將行車與導航資訊直接投射於擋風玻璃下方，配合BMW 3D抬頭顯示屏、17.9吋中央顯示屏以及全新BMW Operating System X操作系統，讓駕駛者無需分神即可掌握全局。 橫跨儀錶板的Phygital Bar光影互動飾板結合觸控功能與氣氛燈效，系統在車輛靜止或充電時，更支援Spotify、Disney+、YouTube及Zoom視訊會議等應用程式，並可透過OTA軟件更新持續進化。

全線車型均標準配備14.6吋BMW Passenger Screen前座乘客專屬顯示屏，讓副駕在旅途中獨立享受串流影音與遊戲娛樂；後座門板扶手則內嵌5.5吋BMW Touch Command觸控面板，輕鬆調校空調、座椅與影音系統，並支援Travel & Comfort系統加裝原廠折疊桌或平板支架。 用料上全系標配BMW Individual Merino高級真皮內裝、全景天幕天窗及四區恆溫空調。頂級版 M760e xDrive或i7 M70 xDrive，更可直接享有標準配備的31.3吋8K畫質BMW Theatre Screen懸浮式影院螢幕、Executive Lounge行政級後座座椅、Bowers & Wilkins鑽石級環迴立體聲音響、Sky Lounge天幕天窗，以及具備按摩與主動通風功能的前後座椅，將車廂化作私密流動劇院。

全新BMW 7系在香港提供4款截然不同的動力選擇。

續航破700公里 全新BMW 7系在香港提供4款截然不同的動力選擇，且全線標配雙軸自動水平調校空氣懸掛系統與主動式四輪轉向系統。後輪驅動有BMW 740，其3.0公升直列六缸渦輪增壓引擎配合48V輕混能技術及八前速Steptronic波箱，可輸出400匹馬力及580Nm峰值扭力，0至100km/h加速僅需5.1 秒。 另有採用最新第六代BMW eDrive及圓柱電池技術的BMW i7 50 xDrive，雙摩打四驅系統輸出455匹馬力與660Nm扭力，0至100km/h加速為5.5秒，搭載的112.5kWh高壓電池可提供高達728公里（WLTP）續航力。配合最高250kW直流快充，由10%充至80%只需約28分鐘，短短充電10分鐘即可補充約195至235公里續航距離。

極致性能的M Performance有BMW M760e xDrive，結合3.0公升M TwinPower Turbo直六引擎與 M Hybrid E-Boost電能馬達，爆發出612匹綜合馬力及800Nm扭力，0至100km/h加速僅4.2秒，並提供最高約80公里（WLTP）的純電續航力。 至於純電旗艦BMW i7 M70 xDrive，在雙摩打四驅及後軸M專屬馬達加持下，坐擁680匹馬力，啟動Launch Control或Sport Boost模式時更可釋放高達1100Nm峰值扭力，短短3.8秒即可完成0至100km/h加速，同時保持最高686公里（WLTP）的實用續航表現，配上M專屬底盤調校與22吋空氣動力學輪圈，為系列最強的成員。

全新BMW 7系Neue Klasse新世代科技採用嶄新設計語言、BMW Panoramic iDrive及BMW Operating System X。

車價$162.9萬起 全新BMW 7系全線標配最新Driving Assistant Plus駕駛輔助系統，整合主動車距控制、轉向及車道控制輔助、防碰撞緊急煞車及開門警示等全方位主動安全科技。同時標配的Parking Assistant Professional專業泊車輔助系統，具備360度全景鏡頭及AI智能泊車功能外，更支援記錄最近長達200米行車路徑的自動倒車輔助，並可儲存多達10組常用泊車路線，進出屋苑或商場固定車位只需一鍵即可輕鬆完成。 全新BMW 7系香港陣容定價，燃油版BMW 740 M Sport Edition售價由$162.9萬起，而BMW 740 則由$175.9萬起。純電版BMW i7 50 xDrive M Sport Edition定價由$1699900，標準版BMW i7 50 xDrive由$1829900起。至於兩款頂級性能旗艦，插電式混能BMW M760e xDrive售價由$319.9萬起，而純電王者BMW i7 M70 xDrive則由$3399900起，現已接受查詢及預約試駕。