Samsung新一代中階手機Galaxy A38近日現身Geekbench資料庫，型號為SM-A386B。測試顯示新機改用MediaTek Dimensity 7500處理器及預載Android 17系統，並傳將電池容量提升至6,000 mAh，預計於2027年初正式發表。

配多款記憶體供選擇

Samsung於今年3月發表並於4月推出Galaxy A37後，目前正處於後繼機款Galaxy A38的最後研發階段，為2027年初登場作準備。近日型號為SM-A386B的全球版Galaxy A38正式現身Geekbench網上資料庫，確認放棄上代採用的Exynos 1480晶片，改為搭載MediaTek Dimensity 7500處理器，成為近年該系列再次轉換晶片供應商的機型。

從流出的Geekbench 7.1.0 for Android測試截圖可見，參與測試的原型機配備6GB RAM，並運行基於Android 17的One UI 9操作介面，最終錄得單核928分及多核2,687分的成績。資料亦顯示該枚代號MT6881的晶片採用四顆2.60 GHz核心配四顆2.00 GHz核心的八核心架構，並整合ARM Mali-G625 MC2 GPU。參考上代Galaxy A37提供由6GB至12GB RAM不等的多個容量版本，預計Galaxy A38正式推出時亦會延續多款記憶體配置供用家選擇。