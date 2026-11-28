Samsung新一代中階手機Galaxy A38近日現身Geekbench資料庫，型號為SM-A386B。測試顯示新機改用MediaTek Dimensity 7500處理器及預載Android 17系統，並傳將電池容量提升至6,000 mAh，預計於2027年初正式發表。
配多款記憶體供選擇
Samsung於今年3月發表並於4月推出Galaxy A37後，目前正處於後繼機款Galaxy A38的最後研發階段，為2027年初登場作準備。近日型號為SM-A386B的全球版Galaxy A38正式現身Geekbench網上資料庫，確認放棄上代採用的Exynos 1480晶片，改為搭載MediaTek Dimensity 7500處理器，成為近年該系列再次轉換晶片供應商的機型。
從流出的Geekbench 7.1.0 for Android測試截圖可見，參與測試的原型機配備6GB RAM，並運行基於Android 17的One UI 9操作介面，最終錄得單核928分及多核2,687分的成績。資料亦顯示該枚代號MT6881的晶片採用四顆2.60 GHz核心配四顆2.00 GHz核心的八核心架構，並整合ARM Mali-G625 MC2 GPU。參考上代Galaxy A37提供由6GB至12GB RAM不等的多個容量版本，預計Galaxy A38正式推出時亦會延續多款記憶體配置供用家選擇。
電池容量預計增20%
除了處理器變動外，消息指Galaxy A38在鏡頭與續航配置上亦有所調整。有傳聞透露，新機雖然維持5,000萬像素主鏡頭規格，但感光元件將由上代Galaxy A37的1/1.56吋Sony IMX906，更換為尺寸較小的1/1.95吋Sony IMX882，外界推測此舉是廠方在記憶體成本上漲壓力下控制物料成本的方案。不過，新機的電池容量預計將較上代增加20%，提升至6,000 mAh水平，為日常使用帶來更長續航表現。
目前Samsung官方尚未公布Galaxy A38的具體定價及銷售詳情。按該系列過往於春季更新的節奏推算，新機預計將於2027年3月左右正式發表，並於同年4月陸續在各地市場開售。（來源:x.com）
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