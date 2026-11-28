據微博數碼博主SmartPikachu最新爆料，HONOR正在為旗下第二代機械人手機HONOR Robot Phone 2評估及測試全新形式的機背鏡頭模組設計，務求為這款主打創新影像結構的產品帶來截然不同的外觀變化。目前該機的具體量產時間仍未有定案，不過消息指出新機有望沿用前代產品的研發與生產節奏，預計最快於2027年第三季正式步入量產階段。

回顧初代HONOR Robot Phone的發展歷程，該機最早於MWC 2026世界行動通訊大會上首度亮相，隨後於今年7月中旬開放預訂，並在8月正式發表及於9月推出市場。作為業界首款結合緊湊機身與旋轉鏡頭的智能手機，初代機型採用伸縮式電動雲台相機結構，透過支援4DoF四自由度的鈦金屬樞軸支架，讓主鏡頭模組能夠靈活向各個方向轉動。

配自研2.6g微型摩打

在硬件架構方面，初代HONOR Robot Phone圍繞三軸防手震系統及機械臂定位技術打造，鏡頭模組宛如一個小型機械頭部，每當用戶需要拍攝時便會從機背收納艙升起，完成拍攝任務後則會自動摺疊收合。此外，HONOR亦為該系統配備自研2.6g微型摩打，體積較市面上同類雲台摩打縮小達70%，並提供每秒最高360° 的轉動速度，支援主體自動追蹤、多角度取景及自拍功能，帶來接近DSLR相機的拍攝體驗。

現階段有關HONOR Robot Phone 2的爆料尚未透露具體的鏡頭外觀改動細節，由於距離新機正式登場仍有數月時間，預計後續將會有更多消息流出，屆時將可進一步確認HONOR會否在第二代機型上延續電動雲台架構，抑或轉用全新的相機設計方案。