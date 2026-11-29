一直傳聞 Apple 明年春季打算同步推出標準版 iPhone 18 及入門版 iPhone 18e，唔少等緊換機嘅果粉都滿心期待。但近日又有最新消息傳出，兩款新手機嘅生產進度再度「甩轆」，量產時間要再向後推！
原定11月投產 或延至下年元旦
今年10月中，微博有爆料者曾經透露，iPhone 18 原定在11月底正式投產，並會在2027年3月與 iPhone 18e 拍住上登場。不過，同一名爆料者近日就突然改口，指兩部新機至今依然未進入大規模量產階段，最新開工時間更要推遲到明年元旦前後。有趣的是，他今次稱原定目標其實是10月底，與之前表示「11 月底」之說自相矛盾；但無論那個版本才是真相，拖至1月才開始量產，都比原定計劃遲了一大截。
另一邊廂，向來消息準確的彭博社（Bloomberg）記者 Mark Gurman 早前預測，iPhone 18e 預計會在明年 2月至3月期間發布，而標準版 iPhone 18 亦會在相近時間面世。如果 Apple 堅持不改發布日期，元旦先正式量產，意味著廠方備貨時間會比平時緊絀得多。
料新機上架時供不應求
若備貨時間大減，Apple 會選擇順延發布會，還是照原定時間表如期推出？一旦決定準時開賣，新機上架頭幾個星期好可能會因為貨源不足，出現供不應求甚至「一機難求」短暫缺貨潮。相信未來幾個星期會有更多供應鏈風聲流出。
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