一直傳聞 Apple 明年春季打算同步推出標準版 iPhone 18 及入門版 iPhone 18e，唔少等緊換機嘅果粉都滿心期待。但近日又有最新消息傳出，兩款新手機嘅生產進度再度「甩轆」，量產時間要再向後推！

原定11月投產 或延至下年元旦

今年10月中，微博有爆料者曾經透露，iPhone 18 原定在11月底正式投產，並會在2027年3月與 iPhone 18e 拍住上登場。不過，同一名爆料者近日就突然改口，指兩部新機至今依然未進入大規模量產階段，最新開工時間更要推遲到明年元旦前後。有趣的是，他今次稱原定目標其實是10月底，與之前表示「11 月底」之說自相矛盾；但無論那個版本才是真相，拖至1月才開始量產，都比原定計劃遲了一大截。