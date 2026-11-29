雖然市場盛傳 Samsung Galaxy S27 Ultra 將會取消 3x 遠攝鏡頭及雷射自動對焦模組，但新機換上的全新主鏡頭在夜拍亮度、畫面細節以及錄影質素方面均有明顯提升。據悉新機將改用三鏡頭配置，並預計於 2027 年初正式發表。

早前市場曾流出消息，指 Samsung 下一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 或會精簡相機配置，取消原有的 3x 遠攝鏡頭以及雷射自動對焦模組。不過，今日有爆料人在社交平台 X 帶來好消息，透露新機配備的全新主鏡頭在低光環境下的表現有明顯進步，無論是夜拍畫面的亮度還是細節保留度均有所提升，而影片拍攝質素據報亦相當出色。