雖然市場盛傳 Samsung Galaxy S27 Ultra 將會取消 3x 遠攝鏡頭及雷射自動對焦模組，但新機換上的全新主鏡頭在夜拍亮度、畫面細節以及錄影質素方面均有明顯提升。據悉新機將改用三鏡頭配置，並預計於 2027 年初正式發表。
早前市場曾流出消息，指 Samsung 下一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 或會精簡相機配置，取消原有的 3x 遠攝鏡頭以及雷射自動對焦模組。不過，今日有爆料人在社交平台 X 帶來好消息，透露新機配備的全新主鏡頭在低光環境下的表現有明顯進步，無論是夜拍畫面的亮度還是細節保留度均有所提升，而影片拍攝質素據報亦相當出色。
改為三鏡頭設計
值得注意的是，該名爆料人今次並未公開任何實拍樣張作佐證，仍有待進一步觀察。翻查過往的傳聞資料，Samsung Galaxy S27 Ultra 預計會由上代 Galaxy S26 Ultra 的四鏡頭組合，改為採用三鏡頭設計，當中包括一顆 200MP 主鏡頭、一顆 50MP 超廣角鏡頭，以及一顆 50MP 5x 遠攝鏡頭。
事實上，較早前已有其他消息指出，Samsung Galaxy S27 Ultra 在低光環境拍攝時，成像會變得更細膩且雜訊更少，與今次的最新爆料內容不謀而合。按照慣例，該機預計將於 2027 年初正式發布，距離發表尚有一段時間，預料未來數周將會有更多關於新機的規格細節陸續流出。
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