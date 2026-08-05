日圓走勢｜兌港元逼近5算　美國財長暗示日央行應加息

美國財長貝森特（Scott Bessent）周二（4日）接受CNBC訪問時表示，目前問題在於日圓的水平，可能引發其他問題，甚至導致競爭性的貨幣貶值，又強調日圓匯率穩定，不僅對美國重要，對整個亞洲地區都極為重要。他亦暗示日本央行加息，在訪問中強調，出手干預只是向市場發信號，最終只有政策，才能令日匯走強。

早前美、日時隔15年後，再度聯合出手干預日圓後，推動美元兌日圓回升至160以上水平，徘徊在157附近，較早時美元兌日圓報157.78日圓。同時，每百日圓兌港元亦逼近5算，較早時報4.97算。

華僑銀行預測年底日圓見163

華僑銀行駐新加坡環球金融市場部及大中華地區研究主管謝棟銘表示，從過往經驗顯示，干預措施效果通常無法持久，關鍵取決於日本央行立場，若未能發出鷹派訊號，日圓可能又會重上160水平。該行現時預測，今年底日圓見163，即重回干預前的水平。

華僑銀行香港經濟師姜靜則指，干預後日圓回升至155水平至156區間後，升勢已經停止，看淡日圓倉位續在高位，也未見淡倉出現拆倉潮，干預未能改變日圓走弱的基本因素。姜靜又認為要扭轉日圓走勢，需要日本央行明確採取更鷹派立場。