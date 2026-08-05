國泰：料下半年油價維持波動 現無須削減運力 冀快運未來扭虧為盈

集團行政總裁林紹波表示，近期燃油價格受地緣政治衝突影響而持續波幅，4、5月時一度高於200美元美元每桶，目前回落至125至150美元每桶，通過航空燃油對沖及調整燃油附加費機制，集團成功抵銷約一半因油價上漲所增加的燃油成本，未來將繼續沿用兩項措施，並維持每兩星期檢討一次。林紹波又指，依現有油價水平，集團無須扣減運力。

國泰航空(293)公布中期業績，上半年收益按年升25.3%至680.61億元；純利按年大升71%，至62.43億元；每股普通股盈利99.5仙，派第一次中期股息，每股普通股股息26仙，按年升30%。其中燃油成為國泰最大開支，半年相關支出大增58.5%至232.22億元，期內錄燃油對沖盈利8.78億元，而去年同期為虧損2.18億元。

客貨運方面，林紹波表示，因應上半年中東緊張局勢，部分原經由中東轉機的旅客改經其他樞紐，其中香港作為轉機樞紐客量顯著上升，為集團票價提供支撐，預期未來客貨運量需求仍然強勁，集團會因應需求，增加個別航線的航班。林紹波對本年度餘下時間保持審慎樂觀，料有望達成客運運力增長約10%的目標。

香港快運虧損大 林紹波：業務已邁向正軌

期內，香港快運虧損大幅減少至少於1億，林紹波對營運前景樂觀，指業務已邁向正軌，目標是未來實現扭虧為盈。未來將繼續擴充航線至內地及東南亞；銷售渠道由香港擴大至大灣區、內地及東南亞/東北亞市場；並強化與國泰航空之間的轉機業務。

另外，國泰承諾投資約1,500億元於機隊、機艙、機場貴賓室和數碼創新；並在未來10年於市場條件許可下計劃接收150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點。林紹波認為，集團過去三年半業務健康發展且具備足夠資源應該相關投資，並最終帶來良好回報。人手方面，國泰現有人手3.5萬人，預計今年招聘3,000名人手補充自然流失。