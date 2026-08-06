貢茶獲Bain Capital6.35億美元收購 料年底完成交易

台灣高雄起家的手搖飲品牌「貢茶（Gong Cha）」再度傳出重大股權變動，《日經亞洲》報道，美國投資巨頭Bain Capital已決定收購貢茶，交易金額超過6.35億美元（約49.8億港元）。
報導指出，Bain Capital與美國私募股權公司「TA Associates」已達成最終協議，預計交易今年底前完成。消息人士透露，過程中曾有多間投資基金及餐飲連鎖企業提出收購方案，但最終由Bain Capital勝出。
全球超過2000間分店
這筆交易也讓創立於台灣的珍奶品牌，再次成為國際投資市場焦點。報導表示，貢茶於2006年創立於高雄，憑藉珍珠奶茶打開市場，之後逐步拓展海外版圖，目前已進軍亞洲、美國、歐洲等約30個國家與地區，全球門市數突破2000間。
貢茶曾多次易主，包括2014年日本私募股權基金Unison Capital收購貢茶南韓業務，推動品牌海外擴張。2019年美國私募股權公司TA Associates取得貢茶股權，進一步推動全球布局。2026年Bain Capital出手，以超過6.35億美元交易價格接手。
Bain Capital過去曾投資多個知名餐飲品牌，包括日本Domino's Pizza，這次收購貢茶，計畫運用自身在連鎖餐飲經營、品牌管理及數碼營銷方面的經驗，加速貢茶全球擴張。
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