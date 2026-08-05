OneDegree上半年家居保保費收入按年增39% 推三大自選保障攻寵主女生市場

OneDegree行政總裁周美華表示， OneDegree持續推出創新保險服務，帶動保費收入穩步增長。 自2022年推出家居保險以來，業務表現亦錄得強勁增長 ， 至2025年家居保險收入較首年增長逾五倍。 2026年上半年持續錄得升幅，保費收入按年增長達39%。我們希望透過升級版家居保險的推出，進一步回應 「 帶寵自住女生」的需要，並期望今年可帶動家居保險全年業務持續增長4成。

本港人口與家庭結構近年出現顯著變化。結婚率持續下滑及出生率下降，令小型家庭成為主流，一人家庭呈現上升趨勢。根據政府統計處2021年人口普查數據顯示，十年間女性一人家庭比例升幅達45.9%。其中「帶寵自住女生」逐漸形成新型家庭模式。針對市場需要，虛擬保險公司OneDegree升級旗下家居保險， 主打三大自選保障，補足傳統家居險未能涵蓋的範疇。

其中寵物損毀自選保障針對寵物直接導致的10種指定家電及家居物品損毀，提供獨有的寵物損毀自選保障。涵蓋範疇包括鞋類、水管、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣機、抽濕機、空氣淨化器、吸塵機及淨水器。如物品損毀至無法維修，將提供同類戶品的替換費用補償，減輕寵物主人的財物損失開支。

家居維修服務自選保障則針對自住女生面對居家突發狀況時的無助感， 提供專屬維修熱線，並安排專案師傅對接支援(熱線服務時間為每日上午10時至下午6時)。保障全面涵蓋電工、水喉、通渠及鎖匠四大範疇的基本維修 費用(不包括配件)，服務覆蓋港九新界(離島及受限制地區除外)，協助業主或租客從容應對電力故障、水管堵塞或門鎖問題等突發狀況。

而寵物第三者責任自選保障則配合政府及商界推動寵物友善政策，保障範圍亦由家居延伸至毛孩的外出活動場景(如餐廳、公園等)。 如愛寵不幸於戶外導致他人或其他寵物受傷， 或造成意外財物損失， 令主人須承擔因法律責任而戶生的索償，保障提供高達1,500萬元的第三者責任保額。