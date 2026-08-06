銀色債券2026｜保證息率4.25厘　8.21起接受認購　即睇各大銀行認購優惠(持續更新)

【8月17日更新】新增不同銀行認購優惠 政府在8月6日（周四）公布新一批銀色債券發行細節，保證息率4.25厘，高於上一批銀債的3.85厘，每手1萬元，年期3年，維持每半年派息一次，目標發行額500億元，可視乎認購反應，將發行額上調至最多550億元。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，為避免銀債集中於部分投資者，每人最多獲發100萬元，即100手債券。

銀色債券2026｜基本資料及認購要求 發行額：500億元，最多上調至550億元

認購資格：60歲或以上，即1967年或之前出世，並持有香港身份證居民

年期：3年

每手：1萬元

上限：最多100萬港元，即最多可配發100手

保底息：4.25厘

浮動息：跟最近6個月的通脹掛鈎 派息以較高者為準 認購日期：8月21日（周五）早上9時起，至9月4日（周五）下午2時

發行日期：9月15日 銀色債券2026｜認購途徑及方法 合資格人士可透過配售銀行或指定證券經紀行參與認購。 銀色債券2026｜配發機制

認購不超過500億元，政府會全額滿足所有合資格申請

若認購超過500億元，但低於550億元，則會酌情增發以滿足所有申請

若認購超過550億元，則會以循環方法配發 循環方法是指，每位申請者先獲配發一手，然後認購兩手或以上的申請者，再獲配發第二手，如此類推，直到剩餘手數不足夠再配發，剩餘手數就會以抽籤決定。 銀色債券2026｜不設二手市場 銀債不設二手市場，投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府會以原價及相應的累計利息贖回債券。

銀色債券2026｜各大銀行認購優惠 中銀香港︰ 中銀香港表示，客戶在認購期內，可透過中銀香港手機銀行、網上銀行、認購熱線及全線分行認購是次銀色債券，相關認購費用全免，包括豁免0.15%認購手續費、保管費、轉入轉倉費、轉出轉倉費、代收利息費；以及不設存入費、提早贖回費及到期贖回費。 滙豐︰ 滙豐表示，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費

恒生︰ 恒生為方便長者客戶，於8月21日開始認購第11 批銀色債券，提供全方位線上線下認購渠道，並豁免全部費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費 。 渣打︰ 渣打香港表示，該行將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。 信銀國際︰ 中信銀行(國際)推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

建行亞洲︰ 建行(亞洲)表示，客戶在認購期內，透過手機 / 網上銀行、致電客戶經理或親臨建行(亞洲)任何一間分行認購新一批銀色債券，可享以下「七免」優惠，包括豁免認購手續費、豁免存倉費、豁免代收利息費、豁免到期贖回費、豁免提早贖回手續費、豁免存入費，以及豁免提取費。 工銀(亞洲)： 工銀(亞洲)推出「七免」優惠，由2026年8月21日至2026年9月4日(「認購期」)，合資格客戶透過工銀(亞洲)的網上銀行或親臨分行申請認購銀色債券，可獲豁免七項收費，包括認購手續費、代收利息費、贖回費(到期及提早)、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

許正宇：最重要是在正確時機發行銀債 銀債在美聯儲9月16日公布議息結果前發行，許正宇表示，最重要是在正確時機發行，在考慮綜合因素決定在9月15日發行。金管局副總裁陳維民補充，美國息口有時較難預計，政府是按計劃在9月中發行。滙豐銀行香港資本市場及證券服務部黃子卓認為，本次銀債提供4.25 厘保底利率，足夠滿足投資者在美國加息環境下的回報要求，料議息結果不會影響銀債本身的吸引力。 財政司司長陳茂波表示，特區政府今年繼續發行銀色債券，為長者提供一個安全、穩定、低風險的投資選項，同時鼓勵金融業界把握銀色經濟所帶來的商機，而新一批銀色債劵在基礎建設債券計劃下發行，所募集的資金用於發展工務工程，以推動本港基建和城市建設，在提升市民生活質素的同時，也讓市民參與並受惠其中。許正宇表示，今次銀債募集到的資金將撥入基本工程儲備基金，為9個合資格項目類別作融資或再融資。

翻查資料，上一批銀債於2025年9月開始接受認購，初步發行額為500億元，當時保底息率為3.85厘。銀債全名為「銀色債券」，是港府所發行的零售債券，專為60歲或以上香港居民，又稱「銀髮族」而設，僅限香港身份證持有人購買。銀債年期一般為3年，每半年派息一次，浮息跟通脹掛鈎，並設有保證息率，以較高者為準。