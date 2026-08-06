銀色債券2026｜保證息率4.25厘　8.21起接受認購　即睇各重要事項(持續更新)

政府在8月6日（周四）公布新一批銀色債券發行細節，保證息率4.25厘，高於上一批銀債的3.85厘，每手1萬元，年期3年，維持每半年派息一次，目標發行額500億元，可視乎認購反應，將發行額上調至最多550億元。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，為避免銀債集中於部分投資者，每人最多獲發100萬元，即100手債券。

銀債不設二手市場，投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府會以原價及相應的累計利息贖回債券。

銀債在美聯儲9月16日公布議息結果前發行，許正宇表示，最重要是在正確時機發行，在考慮綜合因素決定在9月15日發行。金管局副總裁陳維民補充，美國息口有時較難預計，政府是按計劃在9月中發行。滙豐銀行香港資本市場及證券服務部黃子卓認為，本次銀債提供4.25 厘保底利率，足夠滿足投資者在美國加息環境下的回報要求，料議息結果不會影響銀債本身的吸引力。

財政司司長陳茂波表示，特區政府今年繼續發行銀色債券，為長者提供一個安全、穩定、低風險的投資選項，同時鼓勵金融業界把握銀色經濟所帶來的商機，而新一批銀色債劵在基礎建設債券計劃下發行，所募集的資金用於發展工務工程，以推動本港基建和城市建設，在提升市民生活質素的同時，也讓市民參與並受惠其中。許正宇表示，今次銀債募集到的資金將撥入基本工程儲備基金，為9個合資格項目類別作融資或再融資。