Meta AI模型測試期間「越獄」入侵其他公司系統　近期第三宗事故

繼Anthropic和OpenAI後，Meta亦披露旗下AI模型在測試期間入侵其他公司系統。(資料圖片/路透社)

繼Anthropic和OpenAI後，Meta亦披露旗下人工智能（AI）模型，在網路安全測試期間入侵其他公司系統，是一個月內第三宗AI進行測試時發生意外。

據The Information引述消息報道，Meta公司旗下AI模型Muse Spark1.1在測試期間進入互聯網，突破涉事公司的安全系統，並篡改對方的內部系統。

報道稱，Meta 與網絡安全公司Irregular合作，為Muse Spark1.1進行測試。原本模型只應在封閉的「沙盒」環境內運作，但由於測試環境配置出錯，令AI模型意外連接上互聯網。

Meta發言人證實AI模型入侵事件，並表示相關錯誤源自合作伙伴Irregular，而模型利用漏洞進行操作的情況，與近期其他AI公司披露的同類事故相似。Meta表示，公司是在接獲Irregular通知後得悉事件，目前正就事故展開全面調查，並計劃於調查完成後公布報告。Irregular則表示，事件並非AI展示高度複雜的網絡攻擊能力，目前公司正撰寫白皮書，整理AI網絡安全測試的隔離機制。