研究：AI自主接管工作未必有助員工減壓　保留決策權可減少疲勞

嶺大研究團隊以航空駕駛艙作為研究的測試場景

人工智能（AI）逐步應用於各行各業，人類與智能系統的「人機協作」模式備受關注。嶺南大學心理學系一項聯合研究發現，AI在員工工作量突然增加的「高壓」狀態下有助維持表現；不過，盲目提高AI的自主權，並讓其主動介入接管工作，反會增加心理疲勞及「人機衝突」。 嶺大認知科學研究中心主任兼心理學系副教授徐杰與其合作研究團隊，以航空駕駛艙作為研究的測試場景，模仿操作者需同時處理多重任務、要「一心多用」。研究團隊招募92名大學生進行兩輪實測，要求他們在模擬平台中同時執行三大任務，包括操控搖桿的「追蹤任務」、「系統監察」，以及「資源管理」。

首輪實驗了解參與者的真實工作表現。結果發現，當參與者工作量急增時，需要持續控制及專注的「追蹤任務」表現明顯下降，操作準確度由76%下降至55%；而其他任務則未受明顯影響。研究團隊分析指出，員工在高壓的工作環境下，會將注意力優先分配給需要即時回應的離散性任務，而犧牲對連續性任務的投入，進而導致「追蹤任務」等持續監控類任務的表現下降。

在第二輪實驗中，團隊比較兩種不同的「人機權力分配模式」。第一種是「人類主導模式」，由操作者自行決定何時將工作交給智能系統跟進、何時取回控制權；第二種是「人類與智能系統共享控制權模式」，讓智能系統自動偵測工作量變化，主動接管或交還部分工作任務。 盲目提高AI自主權會致「人機衝突」 研究結果顯示，當工作量急升或出現緊急狀況時，「人類與智能系統共享控制權模式」能有效分擔人類壓力，有助維持穩定表現，避免操作者因負荷急升而出現明顯失誤。不過，當工作量回落時，「人類主導模式」的工作表現反而更好，因為當系統交還控制權時，使用者未必能即時重新掌握實際狀況，導致表現短暫下降。相反，由操作者自行決定何時交出或收回控制權，有助維持工作連貫度，並減少不必要的人機權限衝突。

AI自主接管工作未必有助員工減壓 研究亦發現，在長時間工作的情況下，「人類與智能系統共享控制權模式」的參與者在實驗後段出現較高的疲勞水平，其疲勞評分顯著高於人類主導組別，反映工作中更高程度的自動化，不一定能減輕心理負荷。 徐杰教授指出，引入智能系統的原意旨在協助人類高效處理海量數據，並應對複雜任務。但本次研究發現，大眾不能「一刀切」認為更高程度的自動化會令工作更輕鬆或帶來更好表現。他指出，有關研究發現對不同行業提供重要參考價值，包括未來的航空駕駛艙設計、遙距操作、智能交通及其他涉及高風險決策的「人機協作」場景。