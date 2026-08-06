太古中期多賺逾7倍，派息按年升15%，太古地產轉虧為盈。

太古(0019)公布，上半年股東應佔溢利67.6億元，按年大升逾7倍；經常性基本溢利69.62億元，按年升47.75%；股東應佔基本溢利78.43億元，按年升43.23%。集團宣布派發第一次中期股息「A」股每股1.5元及「B」股0.3元，按年增15%。集團主席白德利預期，營商環境在本年餘下時間將進一步改善。香港現有租戶採取逐步擴張和追求優質辦公樓的趨勢，令租務需求有所增加。入境旅遊復甦預期將有利香港零售市場。在中國內地，零售業正逐步改善。

期內，太古可口可樂的中國內地業績顯著改善，受惠於消費情緒轉好和持續投資於新興電子商貿經銷渠道。太古可口可樂於上半年錄得應佔溢利8.46億元，在中國內地投資人民幣一百二十億元的計劃繼續推進，用於新設施及設備。隨著太古可口可樂近期在區內作出重大投資，東南亞新專營區域業務的整合進展理想。