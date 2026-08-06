太古中期多賺逾7倍，派息按年升15%，太古地產轉虧為盈。

太古(0019)公布，上半年股東應佔溢利67.6億元，按年大升逾7倍；經常性基本溢利69.62億元，按年升47.75%；股東應佔基本溢利78.43億元，按年升43.23%。集團宣布派發第一次中期股息「A」股每股1.5元及「B」股0.3元，按年增15%。集團主席白德利預期，營商環境在本年餘下時間將進一步改善。香港現有租戶採取逐步擴張和追求優質辦公樓的趨勢，令租務需求有所增加。入境旅遊復甦預期將有利香港零售市場。在中國內地，零售業正逐步改善。
期內，太古可口可樂的中國內地業績顯著改善，受惠於消費情緒轉好和持續投資於新興電子商貿經銷渠道。太古可口可樂於上半年錄得應佔溢利8.46億元，在中國內地投資人民幣一百二十億元的計劃繼續推進，用於新設施及設備。隨著太古可口可樂近期在區內作出重大投資，東南亞新專營區域業務的整合進展理想。
同系太古地產(1972)上半年股東應佔溢利36.31億元，扭虧為盈；股東應佔基本溢利49億元，按年增長10.86%，主要由住宅買賣溢利帶動，尤其是完成出售香港深水灣道6號所帶來的溢利。集團宣布派第一次中期股息0.37元，增加近6%。單計上半年，太古公司應佔太古地產的基本溢利按年升11.47%至40.82億元，
物業組合方面，香港零售物業組合銷售表現強勁，旗下所有商場維持百分之百出租率。辦公大樓物業組合表現堅穩，出租率保持於高水平。受資本市場氣氛改善及企業持續追求優質辦公大樓的趨勢帶動，近月租賃活動逐漸趨活躍。
太古地產表示，集團一千億港元的投資計劃進展理想，約百分之七十資金已落實投放，以支持公司的長遠增長目標。公司積極推動資本流轉策略，累計出售資產所得資金約港幣六百億元，支持計劃中的項目發展。
在香港，公司持續投資及提升太古坊及太古廣場兩大旗艦發展項目，以支持長遠增長。在太古坊，公司透過強制拍賣收購一幅新用地，進一步鞏固太古坊作為領先國際商貿樞紐的地位。公司在香港多個發展中的住宅項目亦進展良好，包括位於鰂魚涌英皇道及濱海街的合資項目，以及位於灣仔皇后大道東269號的住宅發展項目。